Fotografías: Sara C (@sallychinaski)

Futuro Inmediato (2023) es el último EP de Levitants, que estrena formación y evolución sónica. Siete temas que se publicaron el pasado 23 de junio y que plasman a la perfección la metamorfosis de la banda y el momento vital de su frontman y compositor, Sergio Isabel.

Levitants deja atrás el formato trío con el que recorrieron la mayor parte de la geografía española y publicaron su potente trabajo anterior, Enola (2019), que les iba a llevar de gira por Inglaterra antes de que la pandemia se interpusiera en su camino.

Aprovechamos que Sergio Isabel ha hecho un alto en su camino hacia el sur, donde le esperan un par de directos, para encontrarnos con él en Marilians Records. La madrileña tienda de música nos acoge para charlar acerca de Futuro Inmediato, contratiempos y existencialismo.

Preséntanos a la nueva formación de Levitants.

La banda de Levitants la forman actualmente Marcos Merillas (bajo), Sergio Arconadas (guitarra) y Pablo Sanz (batería). Marcos toca el bajo en Levitants, a pesar de que él es guitarrista, porque le obligué. Siempre me gustó su estilo tocando la guitarra y tenemos mucho feeling, compartimos gustos musicales, así que le animé a que probase a tocar el bajo con nosotros. Sergio Arconadas viene de tocar guitarra de jazz en Donosti y tiene una formación musical impresionante. Desde hace tiempo tenía claro que cuando necesitase un guitarrista contaría con alguien como él. Además es muy flexible, se adapta de forma increíble y nos entendemos a la perfección. Sabe llevar a cabo incluso las ideas más locas y eso mola muchísimo. Con Pablo fue un poco por casualidad. Él es luthier, pero lleva tocando la batería desde siempre y, aunque ahora mismo tenía esa faceta un poco aparcada, le lie. Pablo nunca había escuchado a Levitants y le dije que le pegase una escucha, le encantó y decidió unirse.

¿Han participado en la grabación del EP o se unieron posteriormente?

Futuro Inmediato está grabado en dos partes, una parte antes de que se marchase Dani, el anterior batería, en la que yo grabé todas las guitarras y en la que también participó Alex Izquierdo, que es el bajista de la Stanich Band. Alex también ha grabado otros temas que vendrán más adelante, en un futuro no tan inmediato [risas]. Cuando Dani dejó la banda, vi la oportunidad de montar la banda en Valladolid, donde yo resido. La verdad es que tuvimos dos semanas para preparar el resto de temas y abordar esa segunda tanda de grabación. Carlos Hernández Nombela, el productor (Carolina Durante, Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro), se ofreció a posponer dos semanas el hueco que teníamos para grabar, lo que me permitió rehacer el proyecto y volver al estudio.

¿Llegaron a tiempo los nuevos músicos de enriquecer la grabación de alguna manera?

Por supuesto, los exprimí al máximo desde el principio [risas]. Fue un momento en el que te lanzas un poco al vacío, era en ese momento o nunca, era un momento coyuntural, tenía que ocurrir todo en caliente y que funcionara. Durante esos meses, todo lo relacionado con el proyecto funcionó un poco al límite. Incluso llegamos a hacer un concierto en León con una baterista de Madrid, María Arranz, de L’Exotighost, que se aprendió los temas en cinco días. Estaba empeñado en que el proyecto siguiese y no se cayese nada. Si lo hubiésemos dormido, habría sido más complicado para mí. Y eso creo que se plasma mucho en las canciones, sobre todo en temas como Adelante o Vámonos.

Pregunta ineludible, el cambio de idioma que se dejó ver en Enola, se vuelve definitivo en Futuro Inmediato.

Ya hacía tiempo que le daba vueltas al tema del idioma. De hecho, como bien dices, Hay alguien ahí, la canción de Enola cuyo título está escrito en castellano y cuyo estribillo está en castellano también, se escribió entera en español y luego se tradujo. Ya venía llamando a mi puerta. No era nada pensado, yo me pongo delante de la guitarra y lo que sale. Y lo cierto es que ya llevaba mucho tiempo que sacaba muchas cosas en castellano. De hecho, justo antes de la pandemia, cuando presentamos Enola, yo ya estaba trabajando en temas en castellano. Digamos que todo el impasse de esa época sirvió también como punto y aparte para hacer el cambio de idioma definitivo y ahí sacamos Nuevas Generaciones. Ahora mismo no sé si sería capaz de volver a componer en inglés. Ha sido un cambio muy natural para mí.

¿Qué has ganado con esta transición idiomática?

Creo que he ganado en comunicación con el público. Yo soy periodista y logopeda, y con esa base sentía que me faltaba un punto de contacto con la gente. La mayoría de nuestro público era español y había mucha gente que se nos acercaba y nos decía que el proyecto le flipaba pero que les faltaba algo. De una forma natural me empezó a surgir esa necesidad de llegar un poco más. Ya habíamos llegado con la música, con las emociones que crea una canción, pero me faltaba eso. Con los temas nuevos lo que noto es que la gente canta más las canciones, se las aprende y se acerca a hablarte de las letras. Era una parte que me faltaba cuando el grupo empezó a crecer con Enola. Era como mantener una conversación en la que faltaban palabras. Ahora la comunicación es completa.

Precisamente, analizando algunas de las letras se intuía una profesión más ligada con la filosofía. De hecho, en plataformas habéis presentado Futuro Inmediato como “rabia, existencialismo y guitarras”.

Es simplemente un reflejo de lo que he vivido en los últimos tiempos, sobre todo en el último año o dos años. Para todos han sido complicados, pero en nuestro caso estábamos en un punto muy bueno, el proyecto se cayó y hubo que volver a levantarse. Y es caer y levantar y caer otra vez, entonces creo que se plasma en las canciones. La gente siempre habla del rollo oscuro de Levitants y es cierto que está ahí, pero dentro de esa oscuridad hay mucha luz y es lo que está saliendo ahora también en canciones como Adelante. Cuando vas a un concierto de Levitants no es un concierto triste, la gente se lo pasa guay. Aunque haya cierta oscuridad, hay una comunicación con la gente.

‘Enola’ y ‘Futuro Inmediato’ Son hermanos, tienen muchos vínculos y me gusta que cohabiten.

De los siete temas que tiene el EP, cinco ya se habían estrenado. ¿Tiene que ver con el ritmo actual de la industria musical?

En nuestro caso ha sido algo más coyuntural. Tiene que ver con los cambios en la formación. Desde que salió La Ventana en julio del año pasado hasta Adelante, que salió el 20 de enero, habían pasado casi seis o siete meses en los cuales no podía sacar nada porque no sabía qué iba a pasar. A mí me habría gustado hacerlo de otra manera, me habría gustado sacar tres singles y después un disco, pero no pudo ser. Por eso, y pensando que ya tenemos un disco a medio grabar que saldrá en un futuro, será un LP, tenía sentido sacar Futuro Inmediato y cerrar esta etapa un tanto complicada. Pero no ha venido de ninguna presión externa. De hecho, hemos sacado un EP de siete temas, que es más de lo que suele incluir un EP y menos de lo que suele ser un LP. Esta configuración del EP con este orden tiene su significado, cierra etapa y la próxima se abrirá con un LP.

¿Es esta una buena época para sacar un EP?

Bueno, para la banda tenía sentido hacerlo ahora. Hemos ido sacando temas y ha llegado el momento de presentar el EP completo. Es cierto que casi todas las bandas están más a presentar la gira de salas para otoño, a nosotros nos ha pillado a contrapié, pero queríamos publicarlo.



Se ha reeditado Enola hace no mucho, ¿es una forma de darle continuidad también a ese disco?

Enola se agotó muy rápido. Las copias iniciales se agotaron en apenas cuatro meses. Durante la pandemia encargamos la reedición, pero todo se paralizó por la situación, luego vinieron los cambios de formación… Fue al decidir continuar adelante con el proyecto cuando retomamos el tema de la reedición y han llegado ahora. Muchísima gente se quedó sin ese disco, así que es guay que tengamos esta reedición, está funcionando bien. Enola y Futuro Inmediato son hermanos, tienen muchos vínculos y me gusta que cohabiten. De hecho, aunque no suelo escuchar mis propios discos, el otro día escuché Enola y Futuro Inmediato seguidos y entendí muchas cosas de mí mismo [risas].

Ya habéis salido de gira este invierno y primavera con los temas que se habían estrenado, ¿qué tal os habéis sentido en esos primeros directos?

La verdad es que ha estado genial. En general, hemos llenado más que en anteriores etapas, empezamos la gira con un sold out en Coruña, cinco días después de haber sacado Adelante. En ese momento el grupo llevaba parado casi seis meses, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y de repente sold out. Ha habido sitios en los que hemos llenado más y sitios en los que hemos cubierto menos aforo, pero en general estamos satisfechos. Hemos salido con un repertorio que hace un par de años me habría parecido impensable, porque está muy mezclado con temas en inglés y en castellano. Al principio había más peso de los temas en inglés y, poco a poco, fuimos incluyendo los siete temas del EP en los shows.

También tenéis fechas ya para septiembre.

Sí, tenemos algunas fechas en verano en Andalucía y luego tenemos un par de festivales en Valencia y Murcia. Después en otoño hay un par de sitios que visitaremos por primera vez y eso que ya hemos pasado por la mayoría de las grandes ciudades. Nos quedaría pendiente Bilbao, tenemos público por allí que nos reclama. Aún así lo mejor está por llegar, tengo mucha confianza puesta en 2024, cuando salgan las canciones nuevas.

Es curioso que vayáis al sur y no visitéis lugares como Bilbao. Andalucía suele ser además un territorio difícil de conquistar para muchas bandas de la mitad norte de la península.

En nuestro caso el proyecto ha funcionado siempre muy bien en Andalucía y Levante. Les gustaba en inglés y ahora en castellano también lo escuchan, son muy abiertos y siempre hemos tenido muy buena acogida en esa zona. Lo de Bilbao yo creo que ha sido más una cosa casual, no ha coincidido nunca que podamos estar por allí.

Lo importante es que las canciones sirvan, que al público le representen.

Si nos adentramos en las canciones del EP, Adelante suena a un discurso un tanto autoexigente hacia uno mismo, ¿vamos muy desencaminados?

La verdad es que soy bastante duro conmigo mismo, me parece importante ser autoexigente para conseguir desarrollarte y crecer. Sin embargo, no considero que tenga una actitud tóxica hacia mí mismo. Crítico, pero no tóxico. La canción tiene también un punto de ironía. Además, me gusta siempre que la gente haga una interpretación libre de los temas. Lo importante es que las canciones sirvan, que al público le representen.

En Vámonos también vemos ese punto existencialista que comentábamos. Parece una canción en la que se busca el sentido en el otro.

[Risas]. No sé, es lo que te decía, me cuesta entrar tanto en el sentido de las letras. Hace poco oí en una entrevista que Freddie Mercury nunca se metía en eso porque consideraba que una vez que una persona hace suya una canción es una faena sacarle de ahí. Es verdad que para mí los temas tienen una lectura concreta, pero las relecturas de alguien nuevo me parecen interesantísimas y no soy quién para invalidarlas. Prefiero dejarlo abierto y que cada uno lo aplique como quiera. Pero mira, volviendo al tema idiomático, todo esto antes no me pasaba cuando los temas eran en inglés, no había tanta comunicación en torno a las letras.

Y de los temas que se han estrenado con el EP, ¿nos puedes contar algo?

Ahí sí que volvemos de lleno al tema existencialista y a la intención de avanzar aunque pasen muchas cosas alrededor que nos puedan frenar. Es una actitud un poco estoica ante la adversidad. La necesidad de ver la luz en las tinieblas. Creo que ambos temas tienen un poco de esto. Al final, es volcar con ironía y mala leche la rabia que tienes contra el mundo.

En concreto, con Paladines de Occidente toco un terreno que de normal no se toca. La canción habla de las altas esferas, de la peña que nos quiere dirigir, es una crítica hacia eso. Alguien me dijo que la gente no iba a entender el título, pero yo creo que es bastante explícito y que hay muchos de los que ahora nos quieren dirigir que se consideran eso, paladines de occidente. Es un toque de atención, un decirles, «eh, que si nos ponemos en contra podemos frenaros». Ojalá.

Aquí sí que no dudas en desarrollar el mensaje de la canción, no queda abierta a interpretaciones.

[Risas] No, aquí no.

Todos los cambios y dificultades que ha habido, ¿hacen que te sientas menos representado tú por los temas de este Futuro Inmediato?

No, no, me siguen representando. Los sigo sintiendo míos, si bien es cierto que estoy ya pensando mucho en los temas que ya he grabado, en otra tanda de temas que voy a grabar pronto con Carlos Hernández y que completarán ese disco nuevo que viene y en el cual ya tenemos cierta experiencia como banda. Son temas más evolucionados, más trabajados en conjunto en el local y, por lo tanto, más pensados.

Mencionabas que Carlos Hernández, el productor, te lo había puesto fácil a la hora de reubicar las fechas de grabación en el estudio, ¿qué tal ha sido trabajar con él?

Carlos es un tío muy guay, bastante peculiar, y tenemos una personalidad muy parecida. Somos muy directos y cuando queremos una cosa lo decimos. A veces, cuando se encuentran dos personalidades así es fácil que salten chispas para mal, pero en nuestro caso creo que ha sido al revés, que ha sido estimulante. De hecho, ha tenido mucho peso en que el proyecto haya seguido adelante. Cuando le llamé para contarle que no tenía músicos para la grabación que teníamos pendiente insistió en que los temas eran muy buenos y en que tenía que reconstruir el proyecto como fuera. Dijo que estas canciones merecían ser grabadas y que no me iba a dejar tirar la toalla. Contar con su confianza fue lo que hizo que no me lo pensase mucho y buscase nuevas alternativas rápidamente.

Hemos mantenido cosas chulas que había en el sonido anterior y hemos ganado en apertura, en nuevas texturas.

¿Ha influido el cambio de formación en vuestro sonido? En vuestra anterior época os comparaban con Editors, The Cure, Joy Division… ¿Os seguís representando con esos referentes?

Esas influencias siempre están ahí, esos ecos van a permanecer. Las canciones son mías y eso permite que haya un poso. Es verdad que puede haber un cambio en la sónica, donde antes había sintetizadores ahora hay guitarras. Aunque lo cierto es que estas partes se compusieron siempre pensando en guitarras. Eran guitarras que se reinterpretaban, jugaban a eso. Considero que ahora tenemos un sonido mucho más directo, que no pierde ese punto de misterio, esa atmósfera que creo que es lo que marcaba ese tipo de carácter. Adelante tiene mucha atmósfera, Vámonos tiene mucha atmósfera… Ahí está ese punto de oscuridad, sigue estando. Hemos mantenido cosas chulas que había en el sonido anterior y hemos ganado en apertura, en nuevas texturas. Creo también que las canciones funcionan de una manera mucho más redonda, más cerrada. Los temas de Futuro Inmediato funcionan muy bien solos, las canciones de Enola tenían más sentido conjuntamente y estos temas funcionan bien tanto en conjunto como por separado.

¿Cómo ha impactado en el directo el hecho de que ahora seáis cuatro?

Veo mucha más euforia en el público, creo que hay más energía. Creo que el público tiene ahora más ganas de divertirse en los conciertos y que su energía se mezcla con la nuestra, que es ahora más eléctrica, más vibrante. Antes había muchas capas, una atmósfera. Ahora sigue habiendo eso, pero hay también un cuchillo que lo hace más intenso y eléctrico.

Después de todos estos altibajos, por lo que nos cuentas parece que el proyecto sale reforzado.

Yo creo que sí. De hecho, para mí lo más evidente es que viene gente en los conciertos que ya era fan en la anterior etapa y que te dicen que les gusta incluso más ahora. Vernos ahora en directo les sorprende para bien. Nuestra música es ahora más directa, luz y oscuridad dándote de hostias.

Has vuelto a contar para el diseño con Raúl Allén, ¿contento con el resultado?

Mucho, es la bomba. Esta portada representa mucho este momento, hay mucha simbología, muchos discos que me representan y que están ahí plasmados y otros muchos detalles que reflejan mi momento. Este disco es una fotografía de lo que he vivido yo, pero también puede representar a mucha gente, si te pones delante de la portada lo que ves es una flotación serena después de que se te haya hundido el barco. Flotas rodeado de todas las cosas de tu vida y te dices, «venga, vamos a disfrutar de esto y vamos a seguir». Si te revuelves mucho, te hundes; si te calmas y flotas, sobrevives.

¿Tenéis pensado grabar algún videoclip más para acompañar a las canciones de este EP?

De momento no. En su día grabamos un videoclip para Adelante. Es un videoclip que tiene un mensaje muy importante de crew y de familia. Ese momento en el que estás solo y de repente encuentras a estos tipos que te apoyan y que están ahí. Además, uno de ellos era colega, otro era más bien un conocido y al otro no lo conocía de nada. Éramos más o menos desconocidos y a día de hoy somos una familia. Creo que eso es lo que me gusta remarcar de todo lo nuevo: esa luz, esa esperanza y ese sentimiento de familia. Podría haberlo mandado todo a la mierda, ya son muchos años, han pasado muchas cosas… Pero encontrarles me ha salvado y me ha permitido seguir.

Estas son algunas de las fechas en las que podrás disfrutar del directo de Levitants:

Salamanca. La Chica de Ayer (6 de octubre)

Valencia. Love to Rock 2023 (13 de octubre)

Murcia. La Yesería (14 de octubre)

Toledo. Sala Pícaro (20 de octubre)

Más fechas y toda la actualidad de la banda en sus perfiles de Instagram y Twitter.