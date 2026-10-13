El Sónar Barcelona 2027 se celebra el jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19 de junio de 2027. El festival ha confirmado las fechas, pero todavía no ha anunciado ni artistas ni recinto ni precios. Aquí tienes lo que se sabe, lo que dejó la edición de 2026 y la historia del festival, y lo actualizaremos con cada novedad.

Fechas y lugar del Sónar Barcelona 2027

Fechas: jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de junio de 2027

jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de junio de 2027 Lugar: Barcelona; recinto por confirmar (en 2026, la Fira Gran Via de L’Hospitalet, con el Sónar+D en la Llotja de Mar)

Barcelona; recinto por confirmar (en 2026, la Fira Gran Via de L’Hospitalet, con el Sónar+D en la Llotja de Mar) Cartel: sin artistas anunciados

Cartel del Sónar Barcelona 2027

El Sónar no ha confirmado todavía ningún nombre. Iremos añadiendo cada confirmación en orden alfabético, con los cabezas de cartel en la primera línea.

Entradas del Sónar Barcelona 2027

El festival todavía no ha publicado los precios de 2027. Como referencia, en 2026 el SonarPass de tres días costaba 184 euros más gastos y la entrada de fin de semana, 149; los dos se agotaron antes del festival. El Sónar+D tiene entrada propia. Actualizaremos esta sección cuando arranque la venta.

Cómo llegar al Sónar

Los recintos de 2027 aún no están confirmados. En 2026, la Fira Gran Via de L’Hospitalet se alcanzaba en metro (L9 Sud y L8, estación Fira) y en Ferrocarrils (Europa-Fira), con el SonarBus para la vuelta de madrugada. El festival es solo para mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes sobre el Sónar Barcelona 2027

¿Cuándo es el Sónar 2027?

El jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19 de junio de 2027.

¿Dónde se celebra?

En Barcelona. Los recintos de 2027 están por confirmar; en 2026 fue la Fira Gran Via de L’Hospitalet.

¿Quién toca en el Sónar 2027?

El cartel aún no se ha anunciado.

¿Qué es el Sónar+D?

El congreso de creatividad y tecnología que se celebra en paralelo al festival, con entrada propia. En 2026 fue en la Llotja de Mar.

Ediciones anteriores del Sónar

Sónar 2026

Del 18 al 20 de junio de 2026, la 33.ª edición estrenó modelo: por primera vez todo ocurrió en un único recinto, la Fira Gran Via, sin la separación entre Sónar de Día y Sónar de Noche, y con el Sónar+D trasladado a la Llotja de Mar. Fue también la primera bajo la Fundación Sónar y la dirección de François Jozic. Encabezaron The Prodigy, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Kelis, Skepta y Speedy J, con Modeselektor, Cabaret Voltaire, Joy Orbison, Two Shell y Richie Hawtin entre más de 100 actuaciones.

Historia del Sónar

El Sónar nació en 1994 en el CCCB de Barcelona, fundado por Ricard Robles, Enric Palau y Sergi Caballero, como festival de música avanzada y arte multimedia. En tres décadas programó a Aphex Twin, Björk, Kraftwerk, Daft Punk o LCD Soundsystem, llegó a reunir 122.000 personas en 2023 y exportó su marca a ciudades como Tokio, Reikiavik o Buenos Aires. La edición de 2025 quedó marcada por el boicot contra la entrada del fondo KKR en su accionariado; la respuesta fue la creación de la Fundación Sónar, que gestiona el festival desde 2026, y el relevo de los tres fundadores.

▶ Sónar Barcelona 2027 | 17, 18 y 19 de junio | Barcelona

¿Repetirá el Sónar el modelo de un solo recinto que estrenó en 2026?

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