Versión: John Paul Jones para Playing For Change – «When The Levee Breaks»

John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, ha vuelto a grabar la versión que su banda hizo en 1971 del When the Levee Breaks, con la ayuda de 17 músicos de todo el mundo, entre los que destacan nombres como el batería de Jane’s Addiction, Stephen Perkins, el dúo Derek Trucks y Susan Tedeschi de Tedeschi Trucks Band, la cantante saami Elle Márjá Eira, el artista maorí Mihirangi, el músico congoleño Mermans Mosengo y el percusionista nigeriano Sikiru Adepoju.

Todo ello se enmarca dentro de una acción solidaria liderada por la iniciativa Song Around the World de Playing for Change, que cederá todo el dinero recaudado por la misma a diversas organizaciones benéficas.

Recordemos que la canción original no es de Led Zeppelin, ya que como decíamos antes, ellos hicieron ya una versión en 1971 del tema que grabaron Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie en 1929 tras la Gran Inundación del Mississippi que había tenido lugar dos años antes.

John Paul Jones para Playing For Change – When The Levee Breaks

