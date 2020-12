AC/DC estrenan videoclip para su nuevo single “Demon Fire”

Poco después de publicar su nuevo disco Power Up, los australianos AC/DC estrenan un nuevo videoclip para su single Demon Fire. La estética de esta nueva pieza audiovisual vuelve a jugar, al igual que la portada del álbum y todo el resto de piezas promocionales, con los colores negro y rojo en una trepidante persecución en coche intercalada con imágenes de la propia banda.

Os dejamos con este videoclip a continuación:

AC/DC – Demon Fire

BIOGRAFÍA DE AC/DC

AC/DC es una de las bandas más famosas e influyentes de todo el rock y el heavy metal. Surgido en Australia a comienzos de los setenta y liderado por los hermanos Malcolm y Angus Young, el grupo disfrutó de un notable suceso comercial en todo el mundo hasta bien entrado el nuevo milenio. Sus devastadores riffs de guitarra y su sonido minimalista, en las antípodas de la pomposidad del hard rock de aquel entonces, cosechó miles de imitadores. La banda logró incluso sobreponerse a la muerte en 1980 de su cantante original Bon Scott y con el ingreso de Brian Johnson ese mismo año tuvo su mayor éxito con el extraordinario Back in Black. Otros clásicos del grupo son Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) y Highway to Hell (1979).

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE AC/DC

High Voltage (1975) (solo en Australia)

T.N.T. (1975) (solo en Australia)

High Voltage (1976) (versión internacional)

Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976)

Let There Be Rock (1977)

Powerage (1978)

Highway to Hell (1979)

Back in Black (1980)

For Those About to Rock We Salute You (1981)

Flick of the Switch (1983)

Fly on the Wall (1985)

Blow Up Your Video (1988)

The Razors Edge (1990)

Ballbreaker (1995)

Stiff Upper Lip (2000)

Black Ice (2008)

Rock or Bust (2014)

Power Up (2020)

IMPRESCINDIBLES DE AC/DC

