Videoclip: Panic! At The Disco – «Sugar Soaker»

Ya hace unos días que salió a la venta Viva Las Vengeance, el nuevo disco de Panic! At The Disco, pero Brendon Urie quiere seguir dando alegrías a sus fans y ahora ha estrenado el videoclip para Sugar Soaker, en el que cuenta con numerosas cameos de otros artistas como Butch Walker, Betty Who, Jake Rogers o el conocido bajista de Fall Out Boy, Pete Wentz.

Una gran forma de celebrar en forma de videoclip y rodeados de amigos, bajo la dirección de Brendan Walter, el lanzamiento de este nuevo trabajo, que ha supuesto su primer disco desde 2018.

Sobre Panic! At The Disco

En el instituto, sus miembros eran fanáticos de Greenday y Blink-182. Cuando empezaron, iban en esa dirección. Sus primeras demos fascinaron a Pete Wentz, cantante de Fall Out Boy, que les fichó para su discográfica, y en el 2005, la formación sacó A Fever You Can't Sweat Out, su primer disco. A partir de ahí, se ha movido con calma: solo tres álbumes más en ocho años y, en cada uno de ellos, ha modificado su propuesta y salido de la trastienda del punk rock para convertirse en la banda punk rock del siglo XXI.

Fuente: Apple Music

