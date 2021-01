Featherweight es una banda madrileña de rock alternativo que en 2019 publicó su primer EP, A Place Where My Mind Crumbles. Influenciados por bandas de pop-punk surgidas a finales de los 90 y principios de los 2000es como Sum 41 o All Time Low, empezaron el 2020 compartiendo una versión del tema everything i wanted de Billie Eilish y lo cerraron con el lanzamiento de su segundo EP, Never Bloom.

“Tiene un sonido más personal y maduro”, destaca Miguel Cervera, cantante del proyecto que surgió después de que acudiera junto a Jorge Blanco (guitarra) a un festival estadounidense en 2018, el Vans Warped Tour. “Tocaban nuestras bandas favoritas y al terminar nos entró el gusanillo de formar un grupo con un sonido similar al de aquellas bandas. Pronto encontramos al resto de integrantes para comenzar el proyecto”, relata Miguel.

Así, acabaron uniéndose a Featherweight Carlos Sánchez (bajo), Juan Ruiz (guitarra) y Adrián Sáenz (batería), completando el quinteto que forman actualmente. “Todos hemos tenido experiencias musicales previas, ya sea tocando en otras bandas como aprendiendo a tocar otros instrumentos diferentes a los que tocamos en el grupo”, explica Miguel.

El resultado de su trabajo en el estudio son canciones de pop-punk potentes que buscan la melodía pegadiza. “No hay más que guitarras, bajo y batería en nuestros temas, con los que buscamos transmitir nuestros pensamientos, sentimientos e historias que reflejan cómo vemos lo que nos rodea”, añade Miguel, que aclara que les gusta que cada persona pueda interpretar cada pieza de una manera diferente a pesar de que intenten cuidar el mensaje de sus canciones. Si buscas una propuesta innovadora o transgresora, Featherweight no es lo tuyo. Si lo que necesitas es una descarga de nostalgia punk, quizá sí lo sea.

En esta ocasión, sin embargo, no pudieron componer como estaban acostumbrados debido a la cuarentena que vivimos en primavera: “Nos tocó trabajar muchas horas desde casa por videollamada, enviándonos audios de WhatsApp e incluso grabando cada uno sus propias demos caseras”. Fue todo un reto para Featherweight la elaboración de Never Bloom, que también les sirvió para ser “más productivos” aquellos días de confinamiento domiciliario: “Estamos muy contentos del resultado, ya que en apenas 15 días teníamos el esqueleto del nuevo EP”. Comenzaron después la preproducción, también desde casa, pero finalizó la cuarentena en el momento que tenían que entrar al estudio.

En verano comenzaron a grabar por tanto las canciones que integran Never Bloom, marcadas especialmente por bandas emo, punk, grunge… El nombre de la banda, por ejemplo, viene de una canción de los londinenses WSTR. En el caso del nuevo EP, en el que colaboran nombres de la escena británica (Tobi Duncan de Trash Boat) y australiana (Jono Hawkey de Bloom), Miguel destaca que “cualquier persona puede sentirse identificada con lo que cuentan o verse reflejado en alguna de las ideas”.

Esta conexión con el público también la buscan en sus directos: “Nos encanta ver a la gente moverse, bailar, cantar, hacer pogos, crowd surfing… y notar que están metidos en el concierto desde la primera canción”. Uno de sus retos más próximos es precisamente este, tocar lo máximo posible para presentar su nuevo EP: “Queremos llegar a gente nueva y poder seguir creciendo como músicos”.

Miguel Cervera de Featherweight finaliza la entrevista recomendando pegar una escucha al artista emergente Johnny Garso. Citan además sus tres álbumes favoritos: Feel Something, de Movements; What You Don’t See, de The Story So Far; y Ten, de Pearl Jam.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por Featherweight, desde Biffy Clyro hasta haikus, pasando por Dover o Chon: