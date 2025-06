Sobre Caribou

Caribou, el alias del compositor canadiense Daniel Victor Snaith (Dundas, Ontario, 29 de marzo de 1978), es un ícono de la música electrónica que ha redefinido géneros como el indietronica y el future bass desde el año 2000. Con un doctorado en matemáticas por el Imperial College London, Snaith comenzó su carrera bajo el nombre Manitoba, lanzando Start Breaking My Heart (2001) y Up in Flames (2003), pero tras una demanda de Handsome Dick Manitoba, adoptó el nombre Caribou en 2004. Su primer álbum como Caribou, The Milk of Human Kindness (2005, Domino), marcó su ascenso, seguido por Andorra (2007), que ganó el Polaris Music Prize 2008. Swim (2010, Merge Records) viró hacia un sonido más bailable, mientras que Our Love (2014) le valió una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Danza/Electrónica. Suddenly (2020) exploró temas familiares, y su octavo álbum, Honey (2024), longlisted para el Polaris 2025, abraza el house y el pop electrónico. Bajo su alias Daphni, Snaith produce música más orientada al club, con álbumes como Jiaolong (2012). Con una banda en vivo que incluye a Ryan Smith, Brad Weber y John Schmersal, sus shows son experiencias inmersivas con proyecciones visuales y baterías dobles. Caribou ha girado en festivales como Coachella y Glastonbury, consolidándose como un innovador sonoro.

Discografía de Caribou

Start Breaking My Heart (2001, como Manitoba)

Up in Flames (2003, como Manitoba)

The Milk of Human Kindness (2005)

Andorra (2007)

Swim (2010)

Our Love (2014)

Suddenly (2020)

Honey (2024)

Embárcate en un viaje sónico con Caribou a través de una selección de sus temas más emblemáticos. Desde la hipnótica Odessa hasta el eufórico Can’t Do Without You y el reciente Sad Piano House (2025), esta playlist captura la evolución de Dan Snaith, fusionando psicodelia electrónica, ritmos bailables y texturas envolventes. Perfecta para quienes buscan música que inspira movimiento y reflexión, esta colección es una puerta al universo innovador de Caribou. ¡Déjate llevar por sus vibraciones!

Sumérgete en el fascinante videoclip de Odessa de Caribou, una joya visual que encapsula la atmósfera envolvente y melancólica del álbum Swim (2010). Dirigido por Video Marsh, el video sigue a una joven que recorre un paisaje urbano nocturno, atrapada en un torbellino de luces de neón, colores saturados y efectos estroboscópicos que pulsan al compás del ritmo hipnótico de la canción. La narrativa evoca una sensación de desorientación y libertad, reflejando la dualidad emocional de la letra, mientras las texturas visuales glitch y la estética retro-futurista amplifican la experiencia sónica de Dan Snaith. Este videoclip es una invitación a perderse en un mundo donde la música y la imagen se funden en una danza electrizante. ¡No te lo pierdas!

