La cita con el Bilbao BBK Live, ese festival que acumula ya 15 ediciones convirtiendo por unos días las campas verdes de Kobetamendi que el resto del año sirven de pasto de vacas en zona de esparcimiento de indies y no tan indies, tiene una extraña conexión familiar con los asistentes que repiten y aquellos que debutan en sus escenarios o stands: cada año más y más llamativos, como un tocadiscos gigante que hacía de almacenamiento energético para recargar los móviles y que la burguesía se sintiera contribuyente en la lucha contra el cambio climático –en fin…-.

Pero más allá del parque de atracciones en el que se va transformando el festival bilbaíno con el paso de los años, sus consolidados siete escenarios prosiguen, todavía sin una línea coherente y continuista, programando una ecléctica lista de propuestas musicales que respira nostalgia y modernidad a partes iguales, y, en 2022, también algo de ‘perreo’ por primera vez en su parte noble del cartel.

Una distribución de tarimas que sigue haciéndonos preguntar si, con el Basoa a todo trapo de forma constante, es o no necesario un cambio de formato para la famosa carpa del Bilbao BBK Live, cuyos conciertos quedan siempre expuestos y damnificados por el sonido que llega del bosque discotequero.

Así las cosas, arrancó la edición con una jornada inaugural austera a nivel de asistencia –la organización no ha dado el dato diario, pero no calculamos que hubiera mucho más que la mitad del aforo-, y vibró las siguientes dos fechas con una evidente mayor presencia de público. En total 115.000 personas es el cómputo global de los tres días que ofrece la promotora Last Tour, con el mayor llenazo registrado muy posiblemente en los conciertos de The Killers y Stromae del viernes y con la fortuna sonriendo, ya que no ha habido que lamentar ninguna baja de última hora por Covid.

