King Krule, el nombre artístico de Archy Ivan Marshall (Londres, 24 de agosto de 1994), es un cantante, compositor, rapero, músico y productor inglés cuya música desafía géneros con una fusión única de punk jazz, hip-hop, darkwave, trip-hop y post-punk. Comenzó grabando en 2010 bajo el seudónimo Zoo Kid, adoptando King Krule en 2011, inspirado por la película King Creole de Elvis Presley. Su debut, 6 Feet Beneath the Moon (2013), lanzado en su 19º cumpleaños, recibió elogios por su atmósfera cruda y sus letras introspectivas, con éxitos como Easy Easy y Out Getting Ribs. Su segundo álbum, The Ooz (2017), profundizó en un sonido más experimental, ganando aclamación crítica (Pitchfork lo nombró Mejor Álbum Nuevo). En 2015, bajo su nombre real, lanzó A New Place 2 Drown, un proyecto multimedia con su hermano Jack Marshall, que incluía un libro de arte y un documental. Man Alive! (2020) marcó un giro más accesible pero igualmente emotivo, seguido por Space Heavy (2023) y el EP SHHHHHH! (2024). Con una voz grave y un estilo influenciado por Chet Baker, Fela Kuti y The Smiths, King Krule ha sido nominado al BBC Sound of 2013 y es considerado un pionero del dream gaze junto a Mac DeMarco. Su conexión con la escena musical incluye colaboraciones con Jamie Isaac y Mount Kimbie, consolidándolo como un ícono del indie moderno.

Discografía de King Krule

6 Feet Beneath the Moon (2013)

A New Place 2 Drown (como Archy Marshall – 2015)

The Ooz (2017)

Man Alive! (2020)

Space Heavy (2023)

Sumérgete en el universo sonoro de King Krule, donde el punk jazz se encuentra con la melancolía urbana y letras que destilan poesía cruda. Desde la intensidad de Dum Surfer hasta la introspección de Baby Blue y la atmósfera etérea de Seaforth, esta playlist reúne lo mejor de su discografía, perfecta para quienes buscan emociones profundas y sonidos innovadores. ¡Déjate llevar por su magia única!

El videoclip de Dum Surfer, dirigido por Ja Humby y estrenado en 2017 como parte de The Ooz, es una joya surrealista que captura la esencia oscura y excéntrica de King Krule. Ambientado en un lounge decadente, muestra a un Archy Marshall pálido y febril, interpretando la canción en una atmósfera de pesadilla, rodeado de personajes al borde de la muerte. La estética lúgubre, con un saxofón inesperado y una atmósfera de jazz nocturno, hace de este vídeo una experiencia inolvidable. ¡Míralo ahora!

