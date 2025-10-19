Sobre Núria Graham

Núria Graham, nacida el 25 de junio de 1996 en Vic (Barcelona), es una cantautora y multiinstrumentista de ascendencia irlandesa y catalana que ha conquistado la escena musical nacional e internacional con su estilo íntimo y sofisticado. Desde sus primeros pasos en 2013 con First Tracks, ha desarrollado una carrera marcada por la evolución sonora y la madurez compositiva. Su música, cantada principalmente en inglés, combina elementos de pop alternativo, folk y soul, con una voz rasgada y envolvente que la distingue.

A lo largo de su trayectoria, Núria Graham ha publicado seis álbumes, cada uno con una identidad sonora propia, desde el minimalismo de Bird Eyes hasta la riqueza instrumental de Cyclamen. Ha sido telonera de artistas como St. Vincent, y su proyección internacional la ha llevado a actuar en festivales de renombre. Su puesta en escena destaca por la autenticidad y la capacidad de generar atmósferas emocionales con la guitarra y la voz como protagonistas.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Núria Graham

First Tracks (2013)

Bird Eyes (2015)

Does It Ring a Bell? (2017)

Marjorie (2020)

Cyclamen (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Núria Graham, te invitamos a escuchar su playlist con las canciones más representativas de su carrera. Desde la melancolía de Connemara hasta la introspección de The Catalyst, esta selección te permitirá recorrer su evolución artística y descubrir por qué es una de las voces más singulares del panorama musical actual.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más emblemáticos de Núria Graham es Connemara, una pieza visual que acompaña con sensibilidad y belleza la atmósfera introspectiva de la canción. Este vídeo refleja su capacidad para transmitir emociones profundas a través de imágenes y música, consolidando su propuesta artística.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas las siguientes citas de la artista en el listado que ofrecemos a continuación:

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!