Sobre Taylor Swift

Taylor Swift, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, comenzó su carrera en el country con su álbum debut Taylor Swift (2006). Desde entonces, ha evolucionado hacia el pop y otros géneros, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la industria musical. Su segundo álbum, Fearless (2008), la catapultó al estrellato con éxitos como Love Story y You Belong With Me. A lo largo de su carrera, ha lanzado discos icónicos como 1989 (2014), que marcó su transición definitiva al pop, y Folklore (2020), un álbum introspectivo que le valió múltiples premios Grammy.

Además, Taylor ha regrabado varios de sus álbumes, como Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version), para recuperar el control de su obra. Su último trabajo, The Tortured Poets Department (2024), muestra una madurez artística y lírica que sigue cautivando a sus fans. Con más de una década de éxitos, Taylor Swift continúa rompiendo récords y redefiniendo los estándares de la música pop.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Midnights (2022)

The Tortured Poets Department (2024)

Regrabaciones:

Fearless (Taylor’s Version) (2021)

Red (Taylor’s Version) (2021)

Speak Now (Taylor’s Version) (2023)

1989 (Taylor’s Version) (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Explora el universo musical de Taylor Swift con una selección de sus canciones más icónicas. Desde la emotividad de All Too Well (10 Minute Version) hasta la energía de Shake It Off, su música conecta con millones de personas en todo el mundo. No te pierdas temas como Anti-Hero y Love Story, que destacan por su profundidad lírica y melodías inolvidables. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Blank Space es una obra maestra visual que captura la ironía y el dramatismo de Taylor Swift. Con una narrativa cinematográfica y una estética impecable, el vídeo se ha convertido en uno de los más emblemáticos de su carrera, acumulando millones de visualizaciones. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!