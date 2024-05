Alcalá Norte – Alcalá Norte

Tras haber presentado varios singles (Supermán, La Vida Cañón, Los Chavales), los madrileños Alcalá Norte lanzan su primer disco homónimo bajo gran expectación y esto es algo a valorar, ya que no han contado con un gran apoyo económico para este proyecto. Este LP ha sido producido por Doctor Rock (Carlos Elías Caballero) y Pablo Fergus y publicado por el sello Balaunka. Les avalan directos apabullantes e intensos -como ya vimos el pasado 28 Abril– con los que se han dado a conocer gracias al boca a boca, y donde reivindican ese orgullo de barrio con el que tanto se les asocia ya.

La banda se creó en 2020, en plena pandemia, en el barrio de Ciudad Lineal, siendo la formación actual : Barbosa (batería), Pablo (bajo), Mendoza y Juampi (guitarra), Laura ( teclado) y Rivas (vocalista). Se les ha denominado descendientes de Joy Division, aunque sería justo comentar que tienen una diversa amalgama de influencias que no sólo abarcan el post-punk (género que, por otro lado, sirvió para enganchar a un heavy recalcitrante como su batería Barbosa dado lo variado de los gustos de cada uno de los integrantes).

Tienen ramalazos pop, incluso de britpop con influencias de grupos como The Stones Roses, que se dejan notar en sus temas. De cualquier forma, han ido evolucionando su estilo, hasta adoptar sintetizadores que dotan a sus canciones de un toque más oscuro. El ascenso de proyectos como Depresión Sonora en el mismo contexto temporal, con un sonido parecido, también les ha ayudado, como declaró Rivas en Marca: «Él ayudó a definir una ola de bandas post punk que estaban formando una escena con nosotros».

Alcalá Norte arranca con un sonido quizás algo más indie de lo que nos tienen acostumbrados, con La Sangre del Pobre, basada en el Evangelio de San Juan, donde aúnan la desigualdad y el reparto de poder por las clases adineradas, con la religión (con frases como “Dios te pesa en su balanza”), pidiendo explicaciones al mismísimo Marco Aurelio. Como curiosidad, comentaros que tomaron como punto de partida el tema Cosquilleo de La Paloma.

En cuanto a los temas más potentes nos encontramos con Los Chavales donde Rivas hace gala de cierto bilingüismo cantando algunas partes en catalán y en francés, con un contagioso riff a la guitarra y una certera batería.

La urgente 420N nos habla de un caso real donde se utiliza butano para extraer el THC de la planta, en una instalación casera que llega a provocar una muerte y donde sus sintes nos meten de lleno en una carrera sin fondo.

Y nos adentramos en Westminster con guitarras más pesadas, y tintes más rockeros. Como declararon a Muzicalia: “Es puro Alcalá Norte, Synth Doom de Ciudali. Allí nos reímos de un desquiciado calvinista que se cree más listo que sus amos. Lo que el prota de la canción dice demuestra que no es capaz de salir del círculo vicioso en que le mete Calvino y su propia mente fantasiosa. Al tío se le presenta la oportunidad de consultar el decreto secreto de Dios, esto es, de saber si a su muerte física le espera la vida eterna o la caída a los infiernos. Pero no quiere saberlo, se niega a leer el veredicto.”

Con un poderoso bajo, nos trasladamos a Langemarck en 1917 en Bélgica,con el trasfondo de la Primera Guerra Mundial y unos alemanes heroicos, tema que en directo suena aún más impactante.

En cuanto a su lado popero, encontramos No Llores DR G, donde no temen mofarse de Goebbels, haciendo referencia a su disgusto consigo mismo en contraposición a lo que hace al resto de alemanes obligándoles a ser como él. Este tema tiene frases muy interesantes como “a tí no podrás hurtarte” o “de tí no puedes fugarte”.

Y haciendo gala de ese orgullo de barrio llegamos a la Calle Elfo, cuyo nombre mitológico les suena mejor que la vecina calle Sambara y que dedican a la abuela de Rivas. Este tema es una crítica a la difícil situación actual en cuanto a la vivienda.

La Vida Cañón en cambio, uno de los estandartes de Alcalá Norte, está inspirada en una revista de 1935, donde, tal cual declararon a MañanaMás (RNE) un señor comenta que “si le tocase la lotería, se daría la vida cañón, compraría un tendidito en Las Ventas, un mantón para su señora, un gramófono, un puro y viajaría a Burgos y a Soria.”

El Guerrero Marroquí cierra el disco, esta vez con la colaboración de VVV con sonidos de inspiración árabe.

Guitarras urgentes que te mantienen enganchado, temas rápidos con letras reivindicativas, riéndose incluso de ciertos personajes históricos (véase Goebbels en No Llores DR G), y metiéndose en el imaginario religioso, o con referencias futboleras como Cristiano (Supermán), se desmarcan del resto de bandas en contenido, siendo un soplo de aire fresco.

Escucha aquí el debut de Alcalá Norte