Pet Shop Boys – «Nonetheless»

«Queríamos que este álbum fuera una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos. La edad ya no parece importar porque la música no parece haber envejecido»

PET SHOP BOYS

Recuerdo cuando Pet Shop Boys cantaban en 1984 West End Girls: «No tenemos futuro. No tenemos pasado. Hoy estamos aquí, construidos para durar». 40 años después parece que el tiempo no ha existido para ellos, como si su música hubiera estado siempre ahí para llegar a los tiempos actuales sin haber envejecido. Y es que a veces el tiempo es flexible y tolerante con ciertas cosas y personas, sobre todo cuando se alimenta de calidad e imaginación, sensibilidad y fidelidad a un proyecto, como si unas fuerzas sobrenaturales hubieran pactado su inmortalidad.

Pet Shop Boys, el dúo británico que, desde su fundación en 1981, no paran de sorprender y arrasar. Justo acaban de publicar su nuevo disco Nonetheless (26 de abril de 2024), quinceavo álbum de estudio de su magnífico catálogo. El álbum ha sido producido por James Ford (Depeche Mode y Arctic Monkeys) y se estructura en base a 10 temas, cuál de ellos más asombroso.

El primer tema, Loneliness, ya fue adelantado en enero del presente año acompañado de un videoclip. Posteriormente lanzaron Dancing Star con su correspondiente clip. No cabe duda de que Neil Tennant y Chris Lowe siguen marcando la pauta del pop electrónico mundial.

En este nuevo trabajo no hay un sonido nuevo, rompedor, pero si esa personalidad que marca hitos, pisadas imborrables que definen un estilo fiel y de altos vuelos. Las armonías son vivaces y optimistas, emocionantes, con plenas alianzas de profusión orquestal y espumante electrónica. Todo ello se da cita en un esplendoroso plástico cuya luxuria sigue destilando sus flujos desde los tiempos iniciales y que, según parece, no muestran signos de agotamiento ni de extinción. Son 10 temas que abrazan una bella e intensa musicalidad. Veamos de que tratan.

Loneliness, es el arranque del álbum. Su letra trata sobre el entorno de la soledad: «No hay ningún lugar donde puedas esconderte, de la soledad que atormenta tu vida (…) Todo el mundo necesita tiempo para pensar. Nadie puede vivir sin amor». Feel, es el segundo tema del disco. Refleja ese sentimiento que invade por dentro a alguien que perdido algo valioso y desde fuera se percibe de manera diferente: «Cuando ves a un amigo, que ha sido despedido, a veces una mirada, dice más de lo que dice».

Con Why am I Dancing?, la autorreflexión al cambio toma protagonismo: «Puedo estar desnudo porque no tengo nada que ocultar. Puedo sentir lágrimas en mis ojos (…) por todo lo que estoy dejando atrás (…) Hoy comenzando una nueva vida, en un mundo muy lejos de las personas que me criaron y desobedezco (…) No tengo todas las respuestas, pero estoy tratando de aprender».

Llegamos al cuarto tema del disco, New London Boy, donde se plantea el tema de la identidad personal, su búsqueda y ratificación en una sociedad donde las almas discriminadas parecen caminar solas y vacías. la melodía transmite victorias de la esperanza sobre miedo: «¿Quién soy yo? ¿Y qué seré yo? Sé dónde tengo que (…) descubrir mi secreto (…) y vivir mi vida inventada (…) ¿Son niñas o niños? ¿Todos son homosexuales? ¿Me estoy engañando a mí mismo? ¿Iré hasta el final? (…) Afirma tu presencia (…) No tengas miedo ni te sientas extraño (…) Todo lo que necesitas es una mirada robada».

Dicen que las estrellas se mueven cuando el Sol y la Luna ejercen una influencia gravitacional sobre ellas. Algo parecido ocurre cuando Pet Shop Boys marca el ritmo con Dancing Star, pista que me recuerda los viejos tiempos de Domino Dancing. La letra nos lleva a los tiempos de Rudolf Nureyev, la estrella danzante de la vieja URSS que buscó la libertad y murió sin aceptar que estaba enfermo de Sida. El bailarín desertó de la URSS en plena guerra fría, Khruschev ordenó su asesinato y revolucionó el ballet. Con Margot Fonteyn formó una pareja inolvidable. Fue maestro e inspirador de los grandes bailarines del mundo. Cuando enfermó no quiso tratarse y lo ocultó hasta el final. Esta canción es un homenaje a su arte inolvidable, así lo refleja la letra:

«Rompiste las reglas una y otra vez. Eras un talento ardiente con reputación de alborotador entre hombres sombríos. Fuiste una estrella danzante y cuando todas tus estrellas se alineaban más poder que un zar tenías (…) El mundo te quería. Qué brillante brillabas y ahora todavía sigues brillando, aunque te hayas ido».

Alcanzamos A New Bohemia, una sutil exaltación nostálgica a las glamurosas estrellas del cine: «Nadie sabe quién eres (…) Tu único amigo es el recuerdo de un sueño (…) buscando la última escena». Seguidamente suena The Schlager Hit Parade, tema que nos traza el dilema sobre el tiempo, sobre esa necesidad de superar el pasado a fin de abrazar el futuro con optimismo y esperanza: «Si crees que vas a caer, necesitas música alegre cuando llegue el invierno (…) No debemos detenernos en el pasado, porque el futuro es para siempre».

The Secret of Hapiness, octavo tema de la playlist, es, como su nombre indica, la necesidad del ser humano por la felicidad, y que tantas veces nos cuesta encontrar y mantener: «El secreto de la felicidad siempre estuvo oculto para mí, pero (…) tu secreto me ha sido revelado». Acto seguido escuchamos Bullet for Narcissus, la historia de un sombrío agente secreto cuyo trabajo es proteger a un sociópata narcisista en el poder: «Tengo ojos en la nuca para cualquier cosa sospechosa (…) Veo la tensión en sus ojos. Las acusaciones que niega Me pregunto si se ha dado cuenta. Que justo detrás de él es despreciado».

Love is the Law, para lo bueno y lo malo, el amor es una ley permanente que marca el destino de nuestras historias, personales o colectivas. Pero que se va desvaneciendo con el paso del tiempo. Es por ello, que debe ser revisado y readaptado apara que no caiga en la injusticia o en la obsolescencia: «El amor es una profesión, se ejercita bajo la luna (…) Nadie es inmune (…) El amor es la ley que debe ser obedecida, y cada día se paga su precio (…) El amor es una profesión tan antigua como el tiempo. Míralo y aprende de él».

Concluyendo, los chicos de la tienda de mascotas parecen albergar potentes pilas Duracell ya que, tras 40 años de existencia y 15 discos de estudio, siguen danzando con sus pegadizos temas de baile respaldados por sintetizadores y letras emocionalmente clamorosas. Supieron crear su propio estilo de synthpop, glam rock y música disco, un cóctel que ha resistido el paso del tiempo gracias al ingenio plasmado en la creación de imágenes impactantes, lanzamientos constantes de éxito y un tremendo reconocimiento internacional. Nonetheless, su última entrega, se mantiene fiel a esos parámetros.

Estamos frente a un plástico donde el sentimiento nostálgico de los 80 está muy presente, con guiños a otras partes de Pet Shop Boys. Sin duda, es un buen álbum lleno de emociones retro que va mejorando con cada escucha. Puede que el disco tenga algunos detractores, que lo vean como una continuidad sin gancho de tiempos pasados, pero que fácil es criticar cuando se está fuera del ruedo. Nonetheless no pretende demostrar nada, no busca romper moldes, ni tan siquiera alcanzar las estrellas, aunque bailen.

Nonetheless es un disco que refleja la vida que hay que vivir mientras procuramos ser felices en ella. La música permite parte de este proceso, sobre todo si es alegre y optimista, mientras que el resto de cosas debemos ponerlas nosotros mismos como humanos, si realmente pensamos que los somos. Los chicos de la tienda de mascotas nos brindan parte de esa oportunidad. Entremos y disfrutemos.