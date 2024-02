Pet Shop Boys anuncian nuevo álbum «Nonetheless» y conciertos en Londres

El dúo británico Pet Shop Boys ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Nonetheless, que saldrá a la venta el 26 de abril. Se trata de su primer trabajo desde Hotspot, publicado en 2020, y el primero en el que colaboran con el productor James Ford.

Nonetheless consta de 10 canciones que, según el grupo, son “una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos”. El álbum combina temas bailables con baladas introspectivas, con arreglos de cuerda que aportan belleza y emotividad. “Cada canción cuenta una historia y contribuye a la narrativa general del álbum”, han explicado Neil Tennant y Chris Lowe en un comunicado.

El primer sencillo del álbum es Loneliness, una canción que habla sobre la soledad y la búsqueda de la conexión en el mundo moderno. El videoclip, dirigido por Alasdair McLellan, muestra imágenes de la vida cotidiana de diferentes personas en Londres.

Para celebrar el álbum, Pet Shop Boys ofrecerán cinco conciertos especiales en el Royal Opera House de Londres en julio1. Estos espectáculos se suman a las fechas de su gira Dreamworld de grandes éxitos, que recorrerá el Reino Unido en junio de 2024.

Pet Shop Boys es uno de los grupos más exitosos e influyentes de la música pop, con más de 100 millones de discos vendidos y numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, que comenzó en 1981.

Tracklist de Nonetheless

1. ‘Loneliness’

2. ‘Feel’

3. ‘Why Am I Dancing?’

4. ‘New London Boy’

5. ‘Dancing Star’

6. ‘A New Bohemia’

7. ‘The Schlager Hit Parade’

8. ‘The Secret Of Happiness’

9. ‘Bullet For Narcissus’

10. ‘Love Is The Law’