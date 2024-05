Amyl & The Sniffers: Renovando el Punk con “U Should Not Be Doing That”

Amyl & The Sniffers regresan al escenario con un mensaje claro y una energía inconfundible. Tras tres años de silencio, la banda australiana lanza su nuevo sencillo U Should Not Be Doing That, acompañado del lado B Facts, dos temas que prometen sacudir la escena punk con su autenticidad y descaro.

La vocalista Amy Taylor no se muerde la lengua al hablar de su más reciente trabajo: “Es una tema para hacer reir, pero también una burla a la sorpresa que aún causa un poco de ropa atrevida y a la manera pueril en que aún se maneja la comunidad musical”. La canción, según Taylor, es una forma cómica de “frotar la cara de un perro en su propio pis después de que se orine en tu alfombra favorita”.

Grabado con el productor Nick Launay, conocido por su trabajo con Nick Cave and the Bad Seeds y Yeah Yeah Yeahs, U Should Not Be Doing That es el primer material nuevo desde su segundo álbum Comfort To Me de 2021. La banda también ha confirmado un concierto íntimo en el Scala de Londres el 27 de mayo, antes de encabezar el Beaded Theory Festival el 26 de mayo y embarcarse en una gira por Norteamérica en julio y agosto, incluyendo fechas de apoyo a los Foo Fighters. Por nuestra parte, les podremos ver también en unos días, concretamente el jueves 30 de mayo en Primavera Sound.

Volviendo a la nueva canción, el lanzamiento del sencillo será el 24 de mayo en una edición limitada de 7″ a través de Rough Trade, un movimiento que demuestra la apuesta de la banda por mantener viva la esencia del vinilo en la era digital.

Amyl & The Sniffers no solo están aquí para entretener, sino para desafiar las normas y recordarnos que el punk sigue siendo un canal para la expresión libre y sin filtros. Con U Should Not Be Doing That, la banda se posiciona una vez más como una voz crucial en la música contemporánea, dispuesta a hacer ruido y dejar huella.