Canción: Ramírez Exposure & Marc Jonson – «The Real Sound Of The World»

Desde Nueva Jersey (EEUU) y Valencia (España) nos presentan Marc Jonson y Ramírez Exposure su segundo adelanto, The Real Sound Of The World, de lo que será el nuevo álbum conjunto que están preparando. Una colección de canciones que se presentará en dos volúmenes a través del sello Hurra Música; Turning On The Century ‘Vol.1’ saldrá después del verano, todavía no se sabe cuando exactamente, pero sus autores ya nos han desvelado dos de los cortes de este primer volumen del disco.

En el primer adelanto, el single Tape Recorder, el dúo hispano-americano era capitaneado por la voz de Marc Jonson y su devoción por uno de sus ídolo musicales. Todo bien regado por unas melodías pop impecablemente definidas y algo de folk bien incrustado, al igual que en el single que les presento en este artículo; The Real Sound Of The World.

Sobre ‘The Real Sound Of The World‘

En este segundo adelanto la voz cantante la lleva Víctor Ramírez (Ramírez Exposure), es una canción alegre, refrescante. De nuevo, el ímpetu lírico lo derivan al pop, pero sus ritmos de americana desvelan su inquietud por el folk americano. En The Real Sound Of The World, Marc Jonson es el responsable de los coros a lo Beach Boys, las percusiones y de la vibrante guitarra acústica mientras que Víctor canta su letra.

Por eso, declara sin tapujos su visión sobre este sencillo: «A medida que crecemos, aprendemos nuevas lecciones… Desde el momento en que empiezas a descubrir cómo caminar y hablar, es imprescindible lo que te puede llegar a ocurrir… dos pasos adelante, tres atrás… continúa así… Cuando cumplí 18 años, el mundo de repente se volvió más grande de lo que en un principio parecía. Sin los amigos de la infancia ni la seguridad de mis antiguas rutinas diarias. Miré con mis ojos de niño a esta máquina frenética que otros llaman vida y me puse las pilas de la única forma que sabía: a través de la creación musical. Ya se sabe, tienes que hacer algo para encontrar tu lugar en el mundo, como Cybill Sheperd en The Heartbreak Kid.

Entonces usas tus talentos y ambiciones más obvias para hacer un camino a través de un territorio desconocido. Vas aprendiendo sobre la marcha como siempre lo has hecho. Eres libre y puedes volar si te mantienes fiel y recuerdas que las personas sienten lo mismo cuando se encuentran a sí mismas y tarde o temprano deben pararse a escuchar el sonido real del mundo para llevar a cabo su siguiente movimiento», esta es la visión particular de Víctor sobre The Real Sound Of The World.

En palabras más escuetas: No rechaces lo que siempre fuiste, un alma libre en constante aprendizaje aún con el viento en contra.

