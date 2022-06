Canción: Taylor Swift – «Carolina»

Los últimos meses están siendo positivos y llenos de novedades para los fans de Taylor Swift, que ya pueden escuchar una nueva canción de la artista titulada Carolina.

Producida por su colaborador habitual y miembro de The National Aaron Dessner, la canción, que Swift grabó en las sesiones de su álbum de 2020 Folklore, formará parte de la banda sonora de Where The Crawdads Sing, película dirigida por Olivia Newton.

Como es habitual en la artista, existen dos versiones de una canción, una más corta acompañada de un vídeo y otra más larga de 4 minutos, y en ambos casos, las podemos escuchar a continuación.

Sobre Taylor Swift

Taylor Swift fue con solo 17 años la artista más joven capaz de llegar al número uno en las listas de country. Algo que de por sí ya bastaría para que su carrera mereciese la pena ser revisitada. Sin embargo, desde que eso ocurriera en el 2006, la cantante y compositora de Pensilvania no ha dejado de batir récords y acumular galardones en el pop rock más comercial. Estamos, de hecho, ante una de las mayores estrellas que la música norteamericana ha alumbrado en su historia y, sin lugar a dudas, la que cuenta con más popularidad en los 2000.

Fuente: Apple Music

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Re-grabaciones

Fearless (Taylor's Version) (2021)

Red (Taylor's Version) (2021)

