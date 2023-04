Canción: The National & Taylor Swift – «The Alcott»

The National acaba de lanzar su nuevo álbum, First Two Pages of Frankenstein, que incluye su nueva canción con Taylor Swift, The Alcott. La canción es el octavo tema del álbum y su videoclip cuenta con imágenes de estudio de la banda y Swift. The National y Taylor Swift ya habían colaborado antes, con The National uniéndose a ella en el tema Coney Island en 2020.

The Alcott es una canción sobre un hombre y una mujer que se encuentran en un lugar público como un bar de hotel. La canción trata sobre encontrar una nueva conexión con la persona que amas. La letra describe el encuentro entre los dos protagonistas en el lugar habitual donde siempre se ven, renovando sus sentimientos. La canción reflexiona sobre un romance que ya no existe, y la letra expresa el miedo a que esto cree más problemas en el futuro.

El proceso de creación de la canción

La canción fue originalmente escrita por The National y luego enviada a Taylor Swift, quien introdujo su punto de vista, añadiendo su propio toque a la canción. Aaron Dessner, quien ha colaborado previamente con Swift, le envió The Alcott a ella, y ella escribió todas sus partes y grabó una nota de voz con la letra que había añadido en un diálogo con Matt Berninger. La voz de Taylor Swift se une a la de Matt Berninger en el estribillo y parte de los últimos versos, y sus voces se mezclan armoniosamente.

The National ha compartido un vídeo oficial con la letra de The Alcott, que muestra imágenes de la grabación de la banda y Swift. El vídeo fue dirigido y editado por Michael Brown y filmado por Chris Sgroi, Tom Berninger y Aaron Dessner.

La relación entre The National y Taylor Swift

The National y Taylor Swift se han convertido en prominentes colaboradores en los últimos años, comenzando con el trabajo de Aaron Dessner como productor del álbum de Swift Folklore en 2020. El siguiente álbum de Swift, Evermore, también contó con contribuciones de Bryce Dessner y Bryan Devendorf, miembros de The National. Las colaboraciones de Taylor Swift con The National han despertado el interés por su último disco.

En una entrevista con Vulture, The National habló sobre la colaboración con Swift y cómo quieren que la canción se escuche “en contexto”. Ellos enfatizaron la importancia de dejar que el álbum sea él mismo y escuchar la canción en contexto. También reconocieron que Swift es, con diferencia, la artista más grande que forma parte del disco, y que tuvieron que tener cuidado de no dejar que la colaboración se filtrara.