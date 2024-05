Clairo Anuncia su Nuevo Álbum “Charm” y Lanza el Sencillo “Sexy to Someone”

Clairo, la talentosa cantante y compositora de Massachusetts, está de vuelta con emocionantes noticias para sus seguidores. El próximo 12 de julio, Clairo lanzará su tercer álbum de estudio titulado Charm, que promete ser una joya musical que combina influencias de los años 70 con la sensibilidad contemporánea de la artista.

Charm, co-producido por Clairo y el aclamado productor Leon Michels, es una colección de canciones que nos transporta a una época en la que los ritmos cálidos y los arreglos cuidados eran la norma. El álbum fue grabado en vivo en cinta en dos estudios emblemáticos: Allaire Studios y Diamond Mine Recording. La elección de estos estudios no es casualidad; Clairo quería capturar la autenticidad y la calidez de la música de los años 70.

Como adelanto de Charm, Clairo ha lanzado el sencillo Sexy to Someone. La canción es una oda a la atracción y la conexión entre dos personas. Con su voz suave y letras sinceras, Clairo nos invita a explorar la sensualidad y la vulnerabilidad. En palabras de la artista, «esta canción es un recordatorio de que todos somos sexys para alguien, incluso cuando no nos sentimos así”.

Clairo se inspiró en artistas icónicos como Stevie Nicks, Carole King y Fleetwood Mac para crear Charm. La instrumentación del álbum incluye una mezcla de metales, guitarras acústicas y sintetizadores vintage. La voz de Clairo flota sobre estos arreglos, creando una experiencia auditiva única. Estamos deseando que llegue la fecha de descubrirlo al completo.

Tracklist de Claire – Charm

1. ‘Nomad’

2. ‘Sexy to Someone’

3. ‘Second Nature’

4. ‘Slow Dance’

5. ‘Thank You’

6. ‘Terrapin’

7. ‘Juna’

8. ‘Add Up My Love’

9. ‘Echo’

10. ‘Glory of the Snow’

11. ‘Pier 4’