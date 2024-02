Death Cab for Cutie y The Postal Service: Única fecha en España

Death Cab for Cutie y The Postal Service son dos de los grupos más aclamados por el público y que además, cuesta que nos visiten. Pero, en esta ocasión, tenemos una gran noticia que daros.

Y diréis, ¿Cuál es la relación entre ambas bandas? Ben Gibbard es fundador de ambos proyectos aunque si bien es cierto, dedica más tiempo al primer proyecto. Así que esta visita doble tiene todavía más relevancia.

El único concierto que harán en España, al menos por el momento, será el 27 de agosto en Poble Espanyol. Las entradas saldrán el próximo día 21 de febrero y a través de su web podremos seguir las actualizaciones.

¿Qué le hace especial este concierto de Death Cab for Cutie?

Todo podría ser normal pero, en esta ocasión, celebramos un hito importante. En esta fecha podremos disfrutar de un doble concierto: The Postal Service con Give Up y Death Cab for Cutie con Transatlanticism. Ambos discos salieron en el 2003 y ahora, la gira pasará por Europa.

La verdad que no teníamos esperanzas de esta parada en España pero finalmente, se ha materializado. Así que no os perdáis esta cita, será una de las noches más mágicas de 2024.

Toda la info de la gira aquí.