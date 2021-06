Delaporte triunfan en una nueva edición de los Premios MIN

La XIII edición de los Premios MIN, organizados por la Unión Fonográfica Independiente, se celebró ayer en Burgos con público y medidas anti covid. La ceremonia transcurrió con un espíritu festivo, de alegría y reencuentro.El presentador de la gala, el asturiano Rodrigo Cuevas, llenó de color y humor el Teatro Principal de Burgos. No contento con ser el Maestro de Ceremonias, protagonizó la sorpresa de la noche cuando salió al escenario a interpretar Rambalin. Según sus palabras: “Ha sido muy divertido y muy fácil presentar esta edición. El guión ha sacado lo mejor de mí y me he sentido muy cómodo“.

El dúo Delaporte ha sido la banda más premiada de la cita. Los madrileños se han llevado el ‘Premio Amazon Music al Mejor Artista’, ‘Mejor Grabación Electrónica’y ‘Premio Soundie al Mejor Videoclip’ por su tema Las Montañas, cuyo vídeo está dirigido por el actor y director Eduardo Casanova. “Nos sentimos súper agradecidos, no nos esperábamos todo esto y estamos muy contentos, pero sobre todo ver el nivel que había entre todos los artistas nominados a pesar del año tan duro que ha sido 2020“, comentaba Sandra.

Dos premios o, mejor dicho, dos esculturas -ya que este año el galardón está diseñado por el artista Óscar Martínez de Burgos– se han llevado a casa Triángulo de Amor Bizarro y la revelación de 2.020, Rigoberta Bandini. Los gallegos se han llevado el ‘Premio The Orchard al Álbum del Año’ y el ‘Premio SAE Institute a Mejor Producción’ – disco producido por Carlos Hernández Nombela, quien ha subido a recoger el Premio-. Bandini ha ganado el ‘Premio Ribera de Duero al Mejor Artista Emergente’ y el ‘Premio Radio 3 a la Canción del Año’ por su ya imprescindible tema In Spain We Call It Soledad.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia lo protagonizó la leyenda de la radio musical Julio Ruiz, quien recibía de manos del presidente de UFi, Mark Kitcatt, ‘El Premio de Honor Mario Pacheco’ por capitanear durante 30 años el programa de Radio 3 ‘Disco Grande’, coincidiendo además con la que será la última semana de emisión del mismo. Como explicó en sus agradecimientos: “Para mí es un momento muy bonito porque UFi le ha puesto a este Premio el nombre de alguien que luchó por la música independiente y alguien a quien yo conocí mucho. Se ha cerrado un círculo“.

LA FIESTA DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE CONTINÚA

Pero la Semana de la Música Independiente de Burgos organizada por la Unión Fonográfica Independiente, no ha hecho más que empezar. Programas de radio, almuerzos musicales y conciertos llenarán Burgos en los próximos días.

Además, el evento ‘UFi con la España Vaciada’, se celebrará el próximo 27 de julio y mantendrá su line up inicial: Soleá Morente, El Kanka, Fetén Fetén, Keleidoscope & Rita Payés.

Consulta el listado completo de ganadores a continuación:

‘Mejor Grabación de Electrónica’

Delaporte por ”Las Montañas”

‘Mejor Álbum de Música Clásica’

Alba Ventura por ‘Mozart Piano Sonatas Vol. 1′

‘Mejor Álbum de Pop’

Ginebras

Premio SAE Institute a ‘Mejor Producción’

Triángulo de Amor Bizarro por Triángulo de Amor Bizarro

‘Mejor Álbum en Gallego’

Néboa por ‘A Realidade Enganosa’

Premio Instituto Ramón Llull al ‘Mejor Álbum en Catalán’

Renaldo & Clara por L’amor Fa Calor

Premio Instituto Etxepare al ‘Mejor Álbum en Euskera’

Zetak por Zeinen Ederra Izango Den

Premio Soundie al ‘Mejor Videoclip’

Delaporte por ‘Las Montañas’

‘Mejor Álbum de Flamenco’

Astola y Raton por Rock de Palo

Premio Gibson al ‘Mejor Álbum de Rock’

Belako por Plastic Drama

Premio Ribera del Duero al ‘Mejor Artista Emergente’

Rigoberta Bandini



Premio al ‘Mejor Diseño’

Crudo Pimento por 7 Acúfenos



Premio al ‘Mejor Álbum de Música de Raíz’

Maria Rodes por Lilith



Premio AIE al ‘Mejor Álbum de Jazz’

Jorge Pardo y y Gil Goldstein por Brooklyn Sessions



Premio Amazon Music al ‘Mejor Artista’

Delaporte

Premio a Mejor Grabación de ‘Músicas Urbanas’

Alizzz

‘Mejor Álbum Internacional’

Fontaines DC por A Hero’s Death

Premio Radio 3 a la ‘Canción del Año’

Rigoberta Bandini por ‘In Spain We Call It Soledad’



Premio The Orchard al ‘Álbum del año’

Triángulo de Amor Bizarro por Triángulo de Amor Bizarro