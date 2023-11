Festivales: Lana del Rey, Pulp y SZA encabezan el Primavera Sound Barcelona

Bajo el lema This Is Love, el Primavera Sound acaba de desvelar un espectacular cartel para su edición de 2024 en Barcelona: un regalo para los fans del festival. Lana del Rey, SZA, Pulp, VAMPIRE WEEKEND, Mitski, Charli XCX, Justice, PJ Harvey, The National, FKA twigs, Bikini Kill, Deftones, Troye Sivan y Beth Gibbons encabezarán este 2024 uno de los eventos ineludibles para todo melómano.

La 22ª edición del festival recupera su formato de un fin de semana en Barcelona, celebrando sus jornadas centrales del 30 de mayo al 1 de junio en el Parc del Fòrum. De la misma forma, Primavera Sound sigue apostando por la paridad (un 42’36% de mujeres, un 42’36% de hombres y un 15’28% de proyectos mixtos), seña de identidad del festival desde la histórica edición de 2019. Y, de la misma forma, la propuesta musical vuelve a ser desbordante. Importa cada artista, cada banda, pero también la suma de todos ellos. Por lo tanto resulta igual de estimulante escudriñar de cerca cada detalle y particularidad de este cartel heterogéneo y transversal.

Girls to the front! Que lo excepcional se haya convertido en normal en Primavera Sound no quiere decir que no haya que seguir subrayando algo que a nivel global es una anomalía. Un precedente que ahora nos trae hasta aquí: Lana del Rey y SZA encabezarán Primavera Sound 2024 por méritos propios. Hanna y su banda, Bikini Kill, también estarán en Primavera Sound 2024 para seguir señalándonos el camino.

Say Yes to Heaven. Pulp volverán al festival predilecto de Jarvis Cocker, VAMPIRE WEEKEND se reencontrarán con el público junto al que han crecido dieciséis años después de su primera y única actuación en el Parc del Fòrum, The National abrirán las puertas de esa discografía en la que nos sentimos como en casa, Mitski demostrará que ya es muchísimo más que una cantautora de culto, PJ Harvey se desdoblará en todas las PJ Harveys diferentes que esconde dentro, Justice montarán su fiesta con toque francés, FKA twigs nos marcará los pasos de sus nuevas coreografías, Deftones prenderán su mecha nu metal, Charli XCX presentará su nueva era y Troye Sivan confirmará su explosión pop. Regresos ansiados, deseos hechos realidad, favoritos del público y cuentas pendientes saldadas: en definitiva, como ya hemos avisado, un regalo para fans.

You Can Have It All. En Primavera Sound 2024 convivirán como si tal cosa sonidos de toda clase y condición, de aquí y de allá. Del pop vintage de The Lemon Twigs o el black metal extremo de Wiegedood al jazz expansivo de BADBADNOTGOOD o el reggaetón con memoria de DJ Playero, pasando por el post-hardcore infatigable de Lisabö, el hip-hop a contracorriente de billy woods y el baile jamaicano de Channel One. Así, cada repaso del cartel revela nuevos contrastes imposibles que solo son imaginables aquí. La nostalgia por el futuro de A. G. Cook y la revisión del pasado de Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, los instintos primarios de La Zowi y la precisión cerebral de Monolake, el cachondeo concienciado y chirigotero de F.R.A.C y la solemnidad de American Football, los excesos de Arca y la austeridad de Jessica Pratt, el barullo de The Armed y la quietud de Nala Sinephro, los trapicheos de YOVNGCHIMI y la distinción de Peggy Gou, el brillibrilli de Hannah Diamond y las tinieblas de Chelsea Wolfe.

Otro regalo para los fans del Primavera Sound, literalmente: un día de conciertos gratuitos encabezado por los infalibles Phoenix, el veni, vidi, vici hecho banda de pop. Los franceses, la mezcla entre juerga y sofisticación ideal para una jornada así, estarán secundados por Tropical Fuck Storm, Ratboys, Maria Jaume y Stella Maris para completar un recibimiento oficial del festival que siempre es especial. Y como bien está lo que bien acaba, la fiesta Brunch Electronik pondrá el broche definitivo a Primavera Sound 2024 el domingo 2 de junio con las sesiones de ANOTR, The Blessed Madonna, Chloé Caillet y Mochakk.

Hasta el 22 de noviembre a las 23:59h CET, estará disponible en la página web de Primavera Sound un formulario de registro para la fan sale: el abono general tendrá un precio de 265€ (más gastos de distribución) y el abono VIP un precio de 495€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias. El 23 de noviembre, los usuarios registrados recibirán por email las instrucciones para acceder a la fan sale, que estará activa en DICE a partir de las 11:00h CET durante 24 horas o hasta agotar existencias. La venta general de entradas se abrirá el 24 de noviembre a las 11:00h CET en DICE.