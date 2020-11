Mad Cool Festival suma 27 nuevas bandas a su edición 2021

Mad Cool Festival suma 27 nuevas bandas que darán forma al cartel del próximo verano. Entre ellos, destaca la rapera americana Cardi B, Kings of Leon, la banda de indie rock estadounidense The War on Drugs o las hermanas HAIM.

Una nueva tanda de confirmaciones que se une a la que ya tuvo lugar a mediados de julio con Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, The Killers o Alt J entre otros.

Con estas nuevas incorporaciones solo quedarían por desvelar 2 de los 12 cabezas de cartel que conformarán el line up de 2021 y 11 artistas más, entre los que se encontrarán las 6 bandas ganadoras del Mad Cool Talent by Vibra Mahou. En total 13 nombres más para redondear el cartel de esta ansiada edición.

En estos momentos y más que nunca, desde Mad Cool se quiere, con este anuncio, aportar un granito de arena a la ilusión, para que Madrid vuelva a ser referente de la música y la cultura en 2021, como lo ha sido durante estos últimos años. No hay ninguna duda de que la próxima edición del festival será la más impactante y completa de todas.

Estas son las 27 bandas que se suman a las 92 previamente anunciadas:

Miércoles 7 de Julio

Cardi B

SFDK

Chloe Moriondo

Jueves 8 de Julio

Anderson .Paak & The Free Nationals

Kali Uchis

Peggy Gou

Blackbear

Thrice

Sleaford Mods

Reignwolf

Viernes 9 de Julio

Kings of Leon

The War on Drugs

Haim

MØ

Aviva

Phoebe Bridgers

Stephan Bodzin

Dream Wife

Higher Power

Yaeji

Sábado 10 de Julio

Zara Larsson

Editors

Leon Bridges

Sylvan Esso

Gang of Youths

Gus Dapperton

Easy life

Pincha en el video para más información 🎧

Los precios actuales de los tickets se mantendrán hasta el anuncio de los headliners o hasta que se agoten los cupos actuales, y a petición del público se pondrán a la venta los 1.178 abonos de cuatro días correspondientes a las devoluciones realizadas en este periodo.

Para más información visita nuestra web www.madcoolfestival.es