Goose / Canciones para 15 Momentos

GOOSE es una de esas bandas que conquistan al primer momento. Y con una dilatada trayectoria, de más de 20 años como formación, dieron su salto al estudio en 2006.

Hoy mismo han publicado su nuevo álbum, bajo el titulo de Endless. Los belgas pasarán por España en el mes de mayo para presentar este trabajo en la sala Apolo de Barcelona y en junio en el festival Mallorca Live!

Hemos tenido la suerte de poner preguntarles sus 15 canciones favoritas para determinados momentos vitales, ¿Quieres saber sus respuestas?

1 – Canción para un funeral

L’amour et la violence, de Sébastien Tellier. Además de ser una canción bonita, te hace pensar en la vida de cada uno.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Loving You, de Minnie Ripperton. Funciona bien para cualquier estación, los pajaritos te despiertan. No hay mejor manera para comenzar un día de invierno.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Pulstar, de Vangelis. Ya el nombre del grupo y la propia canción suenan futuristas, podrían salir perfectamente en una película de Steven Spieberg.

4 – Canción para un resacón

Silent 4’33», de John Cage. Sólo escucha.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

An Ode To No One, de Smashing Pumpkins. Es tan violenta que podría asustar al propio diablo.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Playground Love, de Air. Lo más próximo a las sensaciones de un primer amor.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Killing in the name of, de Rage against the machine.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Very Disco, de Daft Punk. Es como un viaje, algo hipnótico, dónde puedes seguir en bucle.

9 – Canción para ir a correr

Casi mejor un podcast, ¿No?

10 – Canción para un día de playa

Summer days, de Phoenix. Sientes el sol pegándote en forma de canción.

11 – La jodida mejor canción de amor

Depende del humor que se tenga ese día.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Dancing in the Moonlight, de Toploader, tan pegajosa que aburre.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Where are you?, de 16 bit. Una especie de conversación continua.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Purple Rain, de Prince. Una canción rompedora en muchos aspectos.

15 – Canción para una manifestación

Give peace a chance, de John Lennon, ¡Obvio!

Goose / Canciones para 15 Momentos