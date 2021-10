Hurray for the Riff Raff vuelve con «Rhododendron» para presentar su nuevo disco

Artista

Hurray for the Riff Raff

¿Por qué es noticia?

Alynda Segarra ha anunciado su próximo álbum, que se titulará Life on Earth y saldrá el 18 de febrero a través de Nonesuch Records. Además, ya podemos escuchar un primer adelanto titulado Rhododendron a continuación.

Sobre la canción

«Ser llamado por el mundo natural y ver la vida que te rodea como nunca lo has hecho. Una expansión de la mente. Un viaje psicodélico. Un avance espiritual. Aprender a adaptarse y estar abierto a la sabiduría del paisaje. Ser llamado para arreglar las cosas en tu propio patio trasero, en su propia comunidad», afirma Segarra sobre la canción.

Hurray for the Riff Raff – Rhododendron

Tracklist del disco

01 Wolves

02 Pierced Arrows

03 Pointed at the Sun

04 Rhododendron

05 Jupiter’s Dance

06 Life on Earth

07 Nightqueen

08 Precious Cargo

09 Rosemary Tears

10 Saga

11 Kin

