Kamasi Washington anuncia nuevo álbum «Fearless Movement» y comparte el primer sencillo «Prologue»

El aclamado músico de jazz Kamasi Washington ha anunciado su séptimo álbum de estudio, titulado Fearless Movement, que saldrá a la venta el 3 de mayo a través de Young. El disco, que el artista ha definido como su “álbum dance”, es una exploración de la vida en la tierra inspirada por el nacimiento de su primera hija hace unos años.

Fearless Movement cuenta con la colaboración de artistas de renombre como André 3000, George Clinton, BJ The Chicago Kid, D-Smoke, Thundercat, Terrace Martin, Patrice Quinn, Brandon Coleman, DJ Battlecat y más. También incluye una canción escrita por su hija, Asha The First, que compuso la melodía en el piano cuando empezó a experimentar con el instrumento.

Como adelanto del álbum, Washington ha compartido el sencillo Prologue, una pieza cinematográfica que combina una potente percusión y una gloriosa trompeta. El tema viene acompañado de un video dirigido por AG Rojas y coreografiado por Samantha Blake Goodman que muestra a un grupo de bailarines moviéndose en una enorme casa.

Washington también ha anunciado una gira por Estados Unidos para presentar su nuevo trabajo, que comenzará el 4 de mayo en Nueva York y terminará el 16 de junio en Los Ángeles, donde co-curará el Hollywood Bowl Jazz Festival junto a Herbie Hancock por segundo año consecutivo.