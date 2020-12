London Grammar da pistas de una nueva canción desde el estudio

Tras el lanzamiento en lo que llevamos de año de dos canciones como Baby It’s You y Californian Soil, parece que muy pronto podremos escuchar un nuevo adelanto del que precisamente será el tercer trabajo de London Grammar, también llamado Californian Soil, previsto para el 12 de febrero de 2021.

Hace un par de días, pudimos ver en la cuenta oficial de Twitter de la banda una foto de una hoja con las letras de una canción y el comentario “Gone are the shadows and the past“. Sin embargo, no sabemos aún a qué canción corresponden ni cuándo podremos escucharla.

El 12 de febrero, eso sí, tendremos este Californian Soil que la cantante Hannah Reid ha definido como “un disco que trata de tomar el control sobre mi propia vida. Te imaginas que conseguir m el éxito será asombroso. Luego lo ves desde adentro y te preguntas: “¿Por qué no estoy controlando esto? ¿Por qué no se me permite controlarlo? ¿Está conectado, de alguna manera, con ser mujer? Si es así, ¿cómo puedo hacer eso de manera diferente?”

Pronto, tendremos la respuesta en forma de canciones.