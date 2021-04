Lucy Dacus anuncia canción y nuevo disco

La cantante Lucy Dacus anuncia Hot & Heavy, el segundo adelanto de su próximo disco, Home Video (2021), que verá la luz el 25 de junio.

Tras Historian (2018), Lucy Dacus nos sorprende con el segundo adelanto de su tercer disco. No solo ha anunciado la canción, sino la lista de canciones que contendrá el álbum, así como un tour que hará por América del Norte a partir de septiembre.

En la línea de melancolía aunque con toques frescos y veraniegos, la cantante de Richmond hace un recorrido por su infancia, cuando las emociones empiezan a florecer.

“Creí haber compuesto ‘Hot & Heavy’ sobre un viejo amigo pero me di cuenta de que en realidad estaba hablando sobre diferentes versiones antiguas de mí”, comenta. “Gran parte de la vida es aceptar cambios y decir adiós a algo que no quieres. Ahora siento que vuelvo al pasado cada vez que voy a sitios que simbolizaban algo para mí. La adolescente que era seguramente ahora no me reconocería, es un poco duro y vergonzoso aunque ahora sea la versión de mí que quiero ser”, añade.

Además, el nuevo sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por ella misma y Marin Leong en el que aparece la cantante viendo recuerdos de su vida pasada.

Más sobre el disco

Home Video, que se publicará el 25 de junio bajo el sello discográfico estadounidense Matador Records, se compondrá de 11 pistas.

01 Hot & Heavy

02 Christine

03 First Time

04 VBS

05 Cartwheel

06 Thumbs

07 Going Going Gone

08 Partner in Crime

09 Brando

10 Please Stay

11 Triple Dog Dare

Más acerca de la gira

Para la presentación del disco, en este mismo día ha anunciado una gira por los Estados Unidos y Canadá, que empezará el 10 de septiembre de 2021 y acabará el 25 de octubre de 2021. Para este tour colaborará en algunas ocasiones con Julien Baker, en otras con Bachelor, Bartees Strange o Shamir. Cada colaboración la ha anunciado con un símbolo diferente.

Vía Instagram @lucydacus

Os dejamos aquí con el nuevo sencillo.