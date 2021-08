Nick Cave & The Bad Seeds anuncian el segundo capítulo de su colección de caras B y rarezas

Título del nuevo disco: B-Sides & Rarities Part II

Artista: Nick Cave & the Bad Seeds

Fecha de publicación: 22 de octubre

Más datos: Se editará en vinilo, CD y digitalmente incluyendo 27 canciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2020. Recordemos que la primera parte de esta colección fue precisamente publicada en 2005, incluyendo el mismo tipo de temas correspondientes al periodo previo a ese año.

Sobre esta nueva colección: “Siempre me gustaron los B-Sides & Rarities originales más que cualquiera de nuestros otros álbumes. Es el único que escucharía por iniciativa propia. Suena más relajado, incluso un poco absurdo por momentos, pero con algunas canciones hermosas por todas partes. También hay algo en la sencillez de ciertas canciones que se acerca más a su espíritu original.



B-Sides & Rarities Part II continúa esta extraña y hermosa colección de canciones perdidas de Bad Seeds. Me encanta la cara final del último disco porque revela los pequeños y frágiles comienzos de algunas de mis canciones favoritas de Bad Seeds. “Waiting for You” con una extraña pista rítmica, una hermosa “Life Per Se” considerada demasiado triste para Skeleton Tree y una “Earthlings” que algunos consideran la mejor pista de las sesiones de Ghosteen”, asegura el propio Nick Cave.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Vortex, una rareza grabada en 2006 por Cave, Warren Ellis, Martyn Casey y Jim Sclavunos que decidieron no publicar ya que no se pusieron de acuerdo en si era una canción adecuada para Grinderman o para los Bad Seeds.

¿Dónde puedo escucharlo? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify o a continuación.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes canciones:

01 Hey Little Firing Squad

02 Fleeting Love

03 Accidents Will Happen

04 Free to Walk (With Debbie Harry)

05 Avalanche

06 Vortex

07 Needle Boy

08 Lightning Bolts

09 Animal X

10 Give Us a Kiss

11 Push The Sky Away (Live With the Melbourne Symphony Orchestra)

12 First Skeleton Tree

13 King Sized Nick Cave Blues

14 Opium Eyes

15 Big Dream (With Sky)

16 Instrumental #33

17 Hell Villanelle

18 Euthanasia

19 Life Per Se

20 Steve McQueen

21 First Bright Horses

22 First Girl in Amber

23 Glacier

24 Heart that Kills You

25 First Waiting for You

26 Sudden Song

27 Earthlings