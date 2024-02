Norah Jones estrena nueva canción «Staring At the Wall» y anuncia gira por Norteamérica

La cantante y compositora Norah Jones ha compartido un nuevo sencillo titulado Staring At the Wall, que forma parte de su próximo álbum, Visions, que saldrá a la venta el 8 de marzo. Además, ha anunciado una gira de verano por Norteamérica para presentarlo.

Sobre Staring At the Wall, Jones dijo que es “una de mis favoritas” de su nuevo álbum. “Fue una especie de giro a la izquierda de todo lo demás en el álbum. Es la primera vez que toco la guitarra con Leon [Michaels], estábamos tratando de encontrar algo diferente. Me puse a la guitarra y él a la batería y despegó. Es muy divertido tocar música a veces, y siento que en este álbum hubo muchos de esos momentos. Él tenía un sonido de guitarra muy chulo para mí, así que se sintió bien”.

En cuanto a la gira, consta de 31 fechas y comenzará el 6 de mayo en Boston. Jones visitará ciudades como Washington, DC, Filadelfia, Brooklyn y Nueva York, donde actuará en el histórico Apollo Theater. También ofrecerá conciertos en lugares emblemáticos como Red Rocks en Morrison, CO; The Masonic en San Francisco; y el Greek Theatre en Los Ángeles.

Ojalá pronto podamos tener a Jones de vuelta por los escenarios europeos.