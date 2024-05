Nothing But Thieves vuelven a Madrid de la mano de Vibra Mahou by Mad Cool

Quedan menos de 50 días para que el festival Mad Cool 2024 abra sus puertas de nuevo en el recinto madrileño Iberdrola Music. Este año pasarán por el evento grandes artistas de la talla de Pearl Jam, Dua Lipa, Bring me the Horizon o Smashing Pumpkins, entre otros. También visitarán la capital Keane, Mando Diao, Garbage, Tom Odell, Greta Van Fleet, Avril Lavigne, que regresa a España tras más de 20 años, o la gira despedida de Sum 41.

El festival no solo se centrará los días 10, 11, 12 y 13 de julio, sino que varias bandas ganadoras del Mad Cool talent, actuarán junto a varias bandas conocidas internacionalmente, entre las que se encuentran Airbag o Nothing But Thieves.

Nothing But Thieves, nos visitarán de nuevo, tras su paso por capital el pasado mes de marzo. Y estamos de suerte porque no solo para actuarán el 10 de julio en el festival, sino que el día anterior, 9 de julio, darán un concierto junto a Patricia Lint en La Riviera.

Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, James Price y Philip Blake se encuentra inmersos en plena gira mundial de su último disco, Dead Club City, y de su versión extendida, Dead Club City (Deluxe), que incluye 4 nuevos temas inéditos, entre los que se encuentran las versiones stripped de Overcome y Tomorrow Is Closed y tres nuevas canciones como Oh No::He Said What?, Pure You o Time::Fate::Karma::God. Este tour les ha llevado a casi todos los continentes y este verano tienen cita con varios festivales de toda la geografía mundial.

Si te quedaste sin verlos en marzo, no pierdas la oportunidad de ser un miembro más del Dead Club City y adquiere tu entrada en la página oficial del Madcool.