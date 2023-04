El músico británico Miles Kane ha anunciado los detalles de su quinto álbum en solitario, titulado One Man Band, que saldrá a la venta el 4 de agosto a través de Modern Sky. El disco ha sido producido por James Skelly, el cantante de The Coral, y cuenta con la colaboración de su primo Ian a la batería, así como de otros amigos como Tom Ogden, el líder de Blossoms.

Como adelanto, Kane ha compartido el primer single del álbum, Troubled Son, una canción introspectiva y energética que refleja las luchas internas del artista. “Es una canción [sobre cómo] todos tenemos problemas en nuestras vidas, y a veces tenemos las cosas bajo control, a veces no. Es como mirarme al espejo y reconocer mis defectos, mis miedos, y mostrar mi camino”, ha explicado Kane en una entrevista con NME.

Un disco “súper optimista” y “muy real”

Según ha contado Kane, One Man Band es un disco que busca volver al sonido de sus primeras canciones, como Don’t Forget Who You Are o Inhaler, pero con un toque nuevo. “Quería que fuera súper optimista. No quería cuerdas. No quería metales. No quería piano. Solo quería que fuera lo que me hizo tocar la guitarra. Un poco una canción como Inhaler en el primer álbum (Colour Of The Trap en 2011) – quería esa energía de nuevo. Ese era el objetivo que teníamos”, ha dicho.

El disco también tiene un componente muy personal y auténtico, ya que Kane ha querido plasmar su estado de ánimo actual de la forma más cruda y honesta posible. “Me siento como que era la canción más adecuada para volver con ella”, ha afirmado sobre Troubled Son, que representa el álbum en su conjunto. “Estoy tratando de averiguarlo. A veces te sientes inseguro. A veces te sientes como el rey del mundo. Es luchar contra esos tipos de [emociones]… ‘Mierda, ¿soy lo suficientemente bueno? ¿Esto es lo suficientemente bueno?’”

Para conseguir ese efecto de realidad, Kane ha contado con la ayuda de sus amigos y familiares tanto en la grabación como en la imagen del disco. El vídeo de Troubled Son, por ejemplo, está protagonizado por su amigo James Buckley, el actor de The Inbetweeners, y muestra una escena típica de un pub con sus colegas. “De nuevo, solo quería algo súper real y no demasiado posado. Solo mostrar lo que hago con los amigos. Incluso la portada, un amigo la tomó y es de mí, no demasiado posada. Quería que todo fuera un poco despojado y tan real como pueda ser, la verdad”, ha comentado.

Posibles colaboraciones con Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets

Además de su carrera en solitario, Miles Kane es conocido por formar parte de dos súpergrupos: The Last Shadow Puppets, junto a Alex Turner de Arctic Monkeys, y The Jaded Hearts Club, junto a Matt Bellamy de Muse, Graham Coxon de Blur y otros músicos.

Sobre la posibilidad de retomar estos proyectos, Kane ha dicho que aunque no hay nada confirmado por el momento, sí que tiene ganas de volver a colaborar con sus compañeros en algún momento. En concreto, ha revelado que es “muy posible” que aparezca con Arctic Monkeys en algún concierto este año, ya que lo han hablado recientemente.

En cuanto a The Last Shadow Puppets, Kane ha asegurado que “definitivamente” revivirán el proyecto en algún punto, pero que no hay planes oficiales para una reunión que ocurra “en un futuro próximo”. “Siempre hablamos de ello”, ha añadido. “Siempre sale el tema. Pero ahora estamos haciendo nuestras cosas, ¿sabes? Creo que cuando vuelva a caer en su sitio de forma natural en términos de ser creativos, escribir canciones o lo que sea juntos, ese será el día”.

Por último, sobre The Jaded Hearts Club, el grupo que se dedica a versionar clásicos del rock y el soul, Kane ha adelantado que están pensando en reformarse y centrarse en escribir su propio material original, aunque esto no sucederá pronto. “Probablemente en algún momento haremos un pequeño disco con algunas canciones originales”, ha dicho. “Algún día creo que haremos algunas originales y veremos si suenan bien”, explica.

Tracklist de su nuevo disco One Man Band