Nuevo disco: Superorganism – «World Wide Pop»

Superorganism ha anunciado su segundo álbum World Wide Pop para el próximo 15 de julio a través de Domino Records, y ya nos lo ha comenzado a presentar con el single Teenager.

Tras darse a conocer con su debut homónimo en 2018, el colectivo londinense lanzará 13 nuevas canciones para las que han contado con colaboradores como Stephen Malkmus, Dylan Cartlidge, el músico y actor japonés Gen Hoshino y, como en esta canción que hoy nos presentan, sus amigos y compañeros de gira CHAI y Pi Ja Ma.

Además, ya podemos disfrutar del videoclip oficial recién estrenado y protagonizado por el actor y comediante Brian Jordan Alvarez (Will and Grace).

Superorganism – Teenager feat. CHAI y Pi Ja Ma

Tracklist de World Wide Pop

1. ‘Black Hole Baby’

2. ‘World Wide Pop’

3. ‘On & On’

4. ‘Teenager’ (feat. CHAI & Pi Ja Ma)

5.’ It’s Raining’ (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge)

6. ‘Flying’

7. ‘Solar System’ (feat. CHAI & Boa Constrictors)

8. ‘Into The Sun’ (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)

9. ‘Put Down Your Phone’

10. ‘crushed.zip’

11. ‘Oh Come On’

12. ‘Don’t Let The Colony Collapse’

13. ‘Everything Falls Apart’

Portada de World Wide Pop

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!