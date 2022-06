Nuevo disco: Yeah Yeah Yeahs – «Cool It Down»

Ya es oficial, Yeah Yeah Yeahs están de vuelta. La banda ha anunciado Cool It Down, su primer álbum en nueve años y que nos presentan con un primer adelanto en colaboración con Perfume Genius, Spitting Off The Edge Of The World.

Había muchas ganas de escuchar nuevo material, ya que llevamos nada menos que desde Mosquito en 2013 esperando este retorno que finalmente llegará el el 30 de septiembre a través de su nuevo sello discográfico Secretly Canadian.

Sobre su retorno y por qué llega ahora después de casi una década, Karen O ha compartido el siguiente comunicado: «A todos los que han esperado, nuestros queridos fans, gracias, nuestro interés por contar cosas ha regresado, y escribir estas canciones vino con una buena cantidad de escalofríos, lágrimas y euforia cuando el dolor desaparece y la verdad se revela. No tengo que recordaros todo por lo que hemos estado pasando en los últimos nueve años desde nuestro último disco, porque tú también lo has estado pasando, y te amamos y te vemos, y esperamos que sientas los sentimientos que acompañan la música que hemos hecho. Sin rehuir estos sentimientos, ni retroceder ante lo que nos ha estado atrapando a todos estos días. Entonces, sí, nos hemos tomado nuestro tiempo, pero estamos felices de afirmar que cuando estamos listos, todo realmente fluye».

En unos días, escucharemos este tema en primicia en Primavera Sound 2022.

Tracklist de Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

‘Spitting Off The Edge Of The World’ feat. Perfume Genius ‘Lovebomb’ ‘Wolf’ ‘Fleez’ ‘Burning’ ‘Blacktop’ ‘Different Today’ ‘Mars’

Sobre Yeah Yeah Yeahs

En pleno revival del garage rock de Nueva York, nace el trío Yeah Yeah Yeahs a principios de los 00. Liderado por la carismática Karen O, combina su melancólica voz con el art punk y el rock más ecléctico. Despuntó en la escena underground desde la publicación de su primer LP, acaparando los primeros puestos de las listas con lo mejor de cada año. Su sonido ha evolucionado en los últimos años y se ha ido acercando cada vez más a la electrónica con sus inclasificables éxitos, pero sin olvidar nunca su identidad.

Fuente: Apple Music

Discografía de Yeah Yeah Yeahs

Fever to Tell (2003)

Show Your Bones (2006)

It's Blitz! (2009)

Mosquito (2013)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

