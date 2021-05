Sigrid baila y se mira en el nuevo “Mirror”

La compositora noruega Sigrid ha lanzado nuevo single, en el que baila y se mira a sí misma, llamado Mirror. Es el segundo sencillo que lanza, después de Sing Out Loud, desde su álbum debut Sucker Punch (Island Records 2019).

El nuevo corto, Mirror, viene acompañado por un film que, junto a la propia Sigrid, lo dirige la cineasta Femke Huurdeman. En el video muestra ese ego de amor propio en el que nos sumergimos después de una relación, mirándonos a nostros mismos como epicentro de todo. Así lo traduce Sigrid:

“Queríamos explorar lo conflictivo que te puedes sentir al tener diferentes lados de ti compitiendo entre sí y sin trabajar juntos. Y como no puedo quedarme quieta mientras canto, hay mucho baile, correr, conducir, se nota que lo pasé muy bien en el rodaje“.

Un álbum debut de cuatro estrellas

Desde el Don't Kill My Vibe en 2017, la cantante noruega no ha parado de lanzar singles y girar por todo el mundo; sin embargo, su debut en formato larga duración no llegó hasta el 2019 con Sucker Punch (Island Records). La espera no fue en vano, ya que este primer álbum le valió una crítica más que positiva; una de esas críticas la realizó la prestigiosa revista NME dando una valoración de 4 estrellas y la siguiente reseña:

“Sucker Punch es la historia de un joven adulto cuyas historias de amistad, amor y más, no solo son identificables porque se supone que deben serlo, sino porque simplemente lo son“, afirma.

Sigrid baila, se mira en Mirror y esconde sorpresas

Pensando en los escenarios habituales de Sigrid. Así está escrita la canción Mirror; aunque el germen de la misma sea la vuelta a casa en avión desde Los Ángeles y en la experimentó esa génesis de la que habla la letra. En sus propias palabras “Mirror es una pista que evoca la tarjeta de presentación de Sigrid para acercarse a lo personal mientras habla de lo universal”.

Para terminar el sencillo, en Dinamarca, Sigrid ha contado con la colaboración de su colega y compositora Emily Warren, de la experimentada compositora Caroline Ailin (Dua Lipa, Julia Michaels, etc.) y de la productora Sly (Jonas Brothers, Dua Lipa, entre otros). En conjunto crean un pieza bailable con un potente ritmo de bajo que se une a la perfección con deslumbrantes notas de piano house.

Las sorpresas vienen con el proyecto que ha lanzado la cantante noruega, llamado Walk With Sigrid, en el que anima a los fans a descubrir pistas sobre las nuevas canciones, como una búsqueda del tesoro; la primera revelación se produjo la semana pasada a través de Tik-Tok.

En su cuenta de Instagram puedes redirigirte al sitio web Walk With Sigrid, el cuál describe lo siguiente:

“También he escondido algunas sorpresas en todo el mundo para que las descubras en tu caminata. Déjame saber lo que encuentras”.

Mientras esperamos al 28 de Mayo para ver a Sigrid interpretar en vivo, por primera vez, el sencillo Mirror en el programa Later With Jools Holland; podemos echar una ojeada al videoclip aquí debajo: