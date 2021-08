Simon Gallup (bajo) abandona The Cure tras casi 40 años juntos

Simon Gallup, bajista de The Cure, ha anunciado a través de un breve comunicado en redes sociales que deja el grupo, al que ha pertenecido desde 1979, cuando se marchó el bajista original Michael Dempsey nada más publicarse Three Imaginary Boys, el álbum debut de The Cure.

“Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure”, ha asegurado Gallup, quien ha deseado suerte a sus ya ex-compañeros pero, al mismo tiempo, ha aclarado ante las preguntas de los fans que se marcha “harto de tanta traición”.

Gallup dice así adiós a una larga y exitosa carrera musical junto a The Cure, con quienes ha estado desde 1979 con la excepción de una primera separación entre los años 1982 y 1984, cuando tensiones internas le llevaron a formar Fools Dance con Gary Biddles y Matthieu Hartley.