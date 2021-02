Tras casi cinco años de silencio, Nick Murphy vuelve con el proyecto de su alter-ego Chet Faker a la escena musical para alegrar el año a todos sus fans. Después de presentar recientemente Low, hoy nos trae Get High, el segundo single adelanto de su nuevo trabajo.

Con una entradilla de piano que da paso a su característica voz cruda, con toques electrónicos que nos llevan de vuelta a 2014. En Get High, Chet Faker se abre de manera fascinante con una letra escapista que está ambientada en un backbeat de funk, profundamente arraigado en el tipo de ritmos soul a los que nos tiene acostumbrados. “I wanna get high, I wanna take a break from myself…“

El single viene acompañado de un videoclip pastiche caleidoscópico que nos sumerge en un viaje psicodélico lleno de color en el que le vemos al piano (y encima de él), en las nubes o ardiendo en llamas.

Como maestro de la música soul electrónica y el downtempo, Chet Faker ha hecho un regreso glorioso. Si en Low, el primer single desde 2015 que estrenó en octubre, Murphy nos mostraba su lado inseguro con una batalla de preguntas guiadas por un bajo pegadizo y sonidos flotantes, Get High es una auténtica declaración de intenciones que continúa con esa sensación de vitalidad y buen rollo, y que reafirma su sonido devolviéndonos a los beats electrónicos de No Diggity o Gold.

Hasta la fecha, el single ya ha acumulado más de 9 millones de reproducciones en todo el mundo, ha obtenido más de cien puestos en todos las plataformas digitales y ha atraído la atención de todo el mundo, incluidos las revistas Rolling Stone, Hypebeast, NME, Uproxx y Consequence of Sound, entre otros. ¡Escúchalo!