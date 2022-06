Videoclip: Bastille – «Remind Me»

Bastille ha compartido el videoclip de su canción inédita Remind Me, que nos muestra un recorrido por la experiencia digital personalizada que han diseñado con el software Unreal Engine y que anunciaron hace unos días.

Sobre la canción, la banda cuenta que «la letra trata sobre cómo nuestras mentes pueden burlarse de nosotros con recuerdos que se reproducen incontrolablemente como escenas en un bucle, por lo que colocamos la canción sobre este riff de guitarra hipnótico y ondulante e invitamos a un grupo de cantantes para que prestaran sus voces a la pista».

Ya podemos descubrir la canción y este recorrido por el mundo creado alrededor de su último disco Give Me The Future.

Sobre Bastille

El grupo de neo-synth pop Bastille fue creado en Londres en 2010 por el cantante y compositor Dan Smith, en principio como un proyecto solista aunque pronto decidiría convertirlo en un cuarteto. El grupo llamó inmediatamente la atención no sólo por sus elegantes melodías e intensas letras, sino también por sus videos, realizados por el mismo Smith a partir de fragmentos de viejas películas. Su primer sencillo, Flaws/Icarus fue lanzado por el sello Young and Lost Club en julio de 2011, seguido unos meses más tarde por Laura Palmer, un EP titulado con el nombre de la protagonista de Twin Peaks. Bad Blood, su álbum debut, apareció en 2013, seguido de Wild World en 2016, Doom Days en 2019 y Give Me the Future (2022).

Discografía de Bastillle

Bad Blood (2013)

Wild World (2016)

Doom Days (2019)

Give Me the Future (2022)

