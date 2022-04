Videoclip: Charli XCX – «Used To Know Me»

Charli XCX ha estrenado el videoclip correspondiente a su single Used To Know Me, una de las canciones perteneciente tes a su recientemente publicado quinto álbum Crash.

El videoclip ha sido dirigido por Alex Lill con la dirección creativa de Imogene Strauss y con coreografía de Nathan Kim.

Charli XCX – Used To Know Me

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!