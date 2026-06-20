Dr. Feelgood: los forajidos que devolvieron el «rock» a la calle

Se cuenta que en la jerga popular estadounidense el término «Doctor Feelgood» designaba a aquellos médicos sin escrúpulos que recetaban fármacos o sustancias controladas sin una verdadera necesidad clínica, simplemente para satisfacer a sus pacientes. De aquella expresión nació el nombre de una de las bandas más explosivas e influyentes de la historia del rock británico.

La discografía de Dr. Feelgood apenas contiene puntos débiles. Sus álbumes son auténticas descargas de rhythm and blues electrificado, rock and roll callejero y energía sin filtrar. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de las canciones.

Dr. Feelgood fue uno de los secretos mejor guardados del rock británico y, al mismo tiempo, una de sus fuerzas más transformadoras. Aunque rara vez aparece junto a los gigantes comerciales de los años setenta, su impacto resultó decisivo. Mientras el rock progresivo se volvía cada vez más complejo y el glam rock abrazaba la teatralidad y el exceso, ellos eligieron el camino opuesto: recuperar la crudeza del rhythm and blues y del rock and roll estadounidense de las décadas anteriores.

Desde las ventosas marismas de Canvey Island emergieron cuatro músicos vestidos con trajes gastados que parecían salidos de una película de gánsteres de bajo presupuesto. No necesitaban elaboradas escenografías ni tecnología futurista. Les bastaban una guitarra afilada, un amplificador llevado al límite y una actitud feroz capaz de convertir cualquier pub en una zona de combate. Su sonido devolvió el peligro al rock británico y anticipó buena parte de la explosión punk que estaba a punto de sacudir el país.

El origen del sonido de «Canvey Island»

A principios de los años setenta, Canvey Island estaba lejos de parecer un lugar destinado a cambiar la historia del rock. Situada en el estuario del Támesis y rodeada de refinerías, muelles y paisajes industriales, la isla ofrecía una imagen áspera y melancólica, muy distinta del brillo que comenzaba a dominar la industria musical británica. Sin embargo, fue precisamente allí donde nació una de las bandas más influyentes de su generación.

Su propuesta consistía en desmantelar el exceso del negocio musical para devolver el rock and roll a sus raíces más grasientas, callejeras y viscerales, pavimentando de forma directa el camino para la explosión punk que sacudiría al mundo entero apenas unos meses más tarde.

Su sonido rudo y su actitud callejera no solo los llevaron a lo más alto de las listas con el álbum en directo Stupidity (1976), sino que abrieron de par en par las puertas para la explosión del punk rock que vendría inmediatamente después. Bandas de la zona como Eddie and the Hot Rods también compartieron ese mismo cordón umbilical geográfico.

En Canvey Island no nació una banda, sino una forma de entender el rock como tensión permanente entre control y caos

«Cuatro trajes» baratos bajo una revolución eléctrica

La magia original de la banda se sostenía sobre una alineación mítica: Lee Brilleaux (voz y armónica). Con su inseparable traje gris desgastado (que parecía sacado del funeral de un gángster) y una voz rota por la nicotina y el alcohol, destilaba una agresividad y una chulería magnéticas sobre el escenario. Compartía escena con el icónico y salvaje Wilko Johnson (guitarra) cuyo estilo cambió las reglas del juego. Tocaba la guitarra sin púa (usando sus dedos hasta ensangrentarlos), combinando la rítmica y los solos a la vez. Su presencia escénica era única: caminaba rígidamente de un lado a otro como un robot poseído y miraba fijamente al público con los ojos desorbitados. Famosos eran sus saltos en el escenario. Completaban la banda John B. Sparks «Sparko» (bajo)y John Martin «The Big Figure» (batería). Ambos formaban una sección rítmica infalible, pesada e inamovible como un metrónomo de acero.

Debido a sus refinerías de petróleo y a su imponente paisaje portuario, Canvey Island recibió el sobrenombre de «Oil City». Aquella atmósfera obrera, húmeda y gris impregnó la identidad de Dr. Feelgood desde sus primeros pasos. No resulta casual que la portada de Down by the Jetty (1975) muestre a los músicos desafiando el frío junto a un embarcadero de la isla. Más que una fotografía promocional, aquella imagen parecía una declaración de principios: Dr. Feelgood pertenecía a ese paisaje y sonaba exactamente como él. Décadas después, guitarristas de la escena punk, pub rock y new wave seguirían señalando a Wilko Johnson como una influencia decisiva por su forma única de entender el ritmo y la tensión escénica.

Antes del «punk», estaba Dr. Feelgood

A mediados de los años setenta, gran parte del rock británico parecía haberse alejado de las calles. Los discos eran cada vez más complejos, los conciertos más grandiosos y las estrellas del momento vivían rodeadas de una teatralidad creciente. Dr. Feelgood reaccionó contra aquella tendencia con una propuesta radicalmente sencilla: canciones cortas, amplificadores al límite y una energía capaz de transformar cualquier pub en una olla a presión.

A diferencia de otras formaciones de pub rock, el cuarteto de Canvey Island actuaba con una intensidad casi violenta. Sus conciertos eran rápidos, directos y agotadores. No buscaban impresionar mediante largas exhibiciones instrumentales ni sofisticados montajes escénicos. Subían al escenario, descargaban una tormenta de rhythm and blues electrificado y desaparecían dejando tras de sí una audiencia atónita. Aquella actitud marcaría profundamente a muchos jóvenes músicos que, poco después, protagonizarían la irrupción del punk británico.

No resulta extraño que grupos como The Clash, The Damned o The Jam vieran en Dr. Feelgood una demostración de que el rock todavía podía ser urgente, peligroso y emocionante. Sin proponérselo, la banda acabó convirtiéndose en uno de los puentes naturales entre el pub rock y la revolución punk.

Sus influencias eran transparentes: la energía primitiva de The Rolling Stones, el nervio rítmico de The Pirates, el lenguaje directo de Chuck Berry y la intensidad eléctrica de los grandes maestros del blues de Chicago. Sin embargo, Dr. Feelgood no se limitó a reproducir aquellas referencias. Las transformó en un sonido propio, áspero y afilado, que retrataba la vida obrera, los pequeños delincuentes, las noches interminables y la lucha cotidiana por salir adelante. Canciones sin adornos, pero cargadas de autenticidad, que aún hoy conservan la misma capacidad de impacto.

Dr. Feelgood convirtió la urgencia en método: tocar como si el escenario fuera a derrumbarse antes del último acorde

La ruptura

La formación clásica de Dr. Feelgood comenzó a resquebrajarse en 1977, cuando Wilko Johnson abandonó la banda tras una serie de tensiones creativas con Lee Brilleaux durante la grabación de Sneakin’ Suspicion. Para muchos seguidores parecía el final de una era irrepetible. Sin embargo, el grupo demostró una capacidad de supervivencia extraordinaria. Lejos de desaparecer, logró reinventarse y alcanzar su mayor éxito comercial con Milk and Alcohol, incluida en el álbum Private Practice (1978). Aquel punto de inflexión confirmó que Dr. Feelgood era mucho más que la suma de sus integrantes, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a la crudeza y la autenticidad que habían definido su sonido desde el principio.

El destino quiso que las dos figuras más emblemáticas de la banda desaparecieran con el paso de los años. Lee Brilleaux falleció en 1994 a causa de un cáncer, con tan solo 42 años, mientras que Wilko Johnson murió en 2022 a los 75 años. Sus pérdidas marcaron el final de una etapa fundamental para la historia del pub rock británico. Sin embargo, antes de morir, Brilleaux dejó claro su deseo de que Dr. Feelgood continuara adelante, no como un ejercicio de nostalgia, sino como una institución viva dedicada a preservar el espíritu más puro del rhythm and blues.

La actualidad

Más de medio siglo después de su fundación, Dr. Feelgood sigue recorriendo escenarios de toda Europa. La formación actual, encabezada por el veterano batería Kevin Morris y el bajista Phil Mitchell, ambos miembros desde 1983, junto al carismático vocalista Robert Kane, mantiene encendida la llama de una de las bandas más influyentes del rock británico. Pocas formaciones surgidas a comienzos de los años setenta pueden presumir de una continuidad semejante, manteniendo viva una descarga de electricidad que todavía sigue encontrando nuevos oyentes.

El Top 5 de Dr. Feelgood es más bien una radiografía de cómo una banda puede condensar toda su filosofía en unos pocos discos: brevedad, urgencia y una electricidad que parece grabada con los cables todavía calientes. No hay espacio para la grasa ni para la ornamentación; cada álbum es una descarga directa, casi física, que refleja distintas fases de una misma obsesión por el rhythm and blues llevado al límite.

Elegir solo cinco trabajos implica dejar fuera piezas importantes, directos incendiarios y etapas de resistencia que también forman parte de su ADN. Pero en el núcleo duro de su discografía hay una secuencia de discos que no solo definen a Dr. Feelgood, sino que ayudan a entender por qué su impacto fue tan desproporcionado respecto a su fama comercial. Son álbumes que suenan a pub cerrado tarde, a botellas vacías y a amplificadores aun vibrando cuando ya se han apagado las luces. Este es el recorrido por sus cinco discos esenciales, ordenados de menor a mayor intensidad histórica.

5. Be Seeing You (1977)

La salida de Wilko Johnson dejó un vacío que parecía imposible de llenar, pero la incorporación del guitarrista Gypie Mayo demostró que la banda aún tenía cartuchos que quemar. Bajo la producción de Nick Lowe, el álbum captura una transición casi quirúrgica, donde el grupo endurece su sonido y lo acerca a la urgencia del punk que ya comenzaba a dominar las calles británicas.

Canciones como 99 and a Half (Won’t Do) confirman que el pulso rítmico seguía siendo endemoniado, una máquina perfectamente engrasada que no había perdido su filo. Temas como The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll mantienen intacta la energía callejera y el ADN primitivo del grupo, recordando que Dr. Feelgood seguía anclado en el rhythm and blues más físico y directo.

Sin embargo, bajo esa solidez todavía vibran las tensiones internas de una banda en transformación. El conjunto resulta menos cohesionado que en sus trabajos anteriores, pero precisamente ahí reside su interés: en la fricción, en el cambio de piel, en la lucha por seguir siendo relevante sin traicionar su esencia.

4. A Case of the Shakes (1980)

Este disco marca uno de los puntos más sólidos de la segunda etapa de Dr. Feelgood. El regreso de Nick Lowe a la producción devuelve al grupo una claridad y una velocidad casi quirúrgicas, dando como resultado un álbum compacto, directo y sorprendentemente melódico dentro de su tradición más áspera.

La guitarra de Gypie Mayo se mueve con precisión milimétrica, alternando crudeza y control sin perder nunca el pulso callejero que define al grupo. La sección rítmica, más cohesionada que en trabajos anteriores, sostiene cada tema con una solidez casi mecánica, como un motor que no admite desviaciones.

Destacan piezas como Violent Love, donde la banda despliega una energía contenida pero feroz, o la vertiginosa No Mo Do Yakamo, que avanza como un tren sin frenos por la tradición del rhythm and blues acelerado. En conjunto, el álbum demuestra que Dr. Feelgood no solo había sobrevivido al cambio de década, sino que seguía siendo capaz de sonar inmediato, afilado y peligrosamente vivo.

3. Private Practice (1978)

Representa la consolidación definitiva de la segunda formación de Dr. Feelgood. Bajo la producción de Richard Gottehrer, el álbum logra un equilibrio notable entre sofisticación sonora y la crudeza intacta que siempre definió al grupo, evitando que la elegancia del acabado diluya su electricidad natural.

En este trabajo aparece su mayor éxito comercial, Milk and Alcohol, convertido con el tiempo en un himno nocturno impulsado por un riff afilado y una actitud descarada que condensa a la perfección el espíritu de la banda. Otro de los temazos es Down at the Doctors, otra de las descargas más icónicas de la etapa clásica donde el riff avanza con esa mezcla de urgencia y mala leche tan propia del grupo.

Más allá de su impacto en listas, el disco se sostiene sobre una combinación muy efectiva de versiones reinterpretadas con energía renovada y composiciones propias cargadas de groove, sudor y humo denso de taberna. El resultado es un álbum que no busca reinventar la fórmula, sino perfeccionarla desde dentro, mostrando a una banda capaz de adaptarse al mercado sin perder el pulso callejero que la hizo irrepetible.

2. Malpractice (1975)

Es el segundo álbum de la formación clásica de Dr. Feelgood, es una demostración de confianza absoluta y poderío sónico en estado puro. Tras meses de giras intensas y un circuito de pubs convertido en campo de entrenamiento, la banda llega aquí con una maquinaria perfectamente engrasada, capaz de sostener una energía casi inagotable.

El disco despliega una descarga de rock and roll sin concesiones, directo, seco y afilado, donde cada tema parece diseñado para explotar en directo. La apertura con I Can Tell funciona como una declaración de principios: velocidad, urgencia y una actitud que no pide permiso. A partir de ahí, el álbum mantiene un pulso constante de electricidad contenida, sin apenas espacio para la respiración.

La relectura de Riot in Cell Block #9 se convierte en uno de los momentos más icónicos del cancionero del grupo, transformando el clásico en una pieza de tensión urbana y energía desbordada. En conjunto, Malpractice no solo confirma lo apuntado en su debut, sino que amplifica su alcance, consolidando a Dr. Feelgood como una de las bandas más incendiarias del rock británico de la época.

1. Down by the Jetty (1975)

Down by the Jetty es la obra maestra absoluta de Dr. Feelgood. No solo se trata de su mejor álbum, sino de uno de los discos fundamentales del rock británico de los años setenta. Grabado con un sonido casi monofónico y deliberadamente áspero, suena como si hubiera sido capturado en directo dentro de un pub saturado de humo, cerveza derramada y tensión acumulada.

En su interior se encuentran piezas esenciales como She Does It Right, considerada una de las grandes composiciones proto-punk de la década, donde ya se percibe ese nervio eléctrico que marcaría a toda una generación posterior. ¿Por qué ocupa el número uno? Porque aquí Dr. Feelgood no solo define su identidad, sino que prácticamente inventa su propio lenguaje. Antes de que irrumpieran Sex Pistols, The Clash o The Jam, ya existía en este disco una forma de tocar el rock nerviosa, urgente y peligrosa, como si cada compás avanzara a codazos.

Este debut no es únicamente el punto de partida del pub rock, sino también uno de los eslabones más decisivos en la evolución del rock británico moderno. Su minimalismo feroz, su crudeza sin adornos y su energía casi física convierten cada segundo del álbum en una declaración de principios que cambió las reglas del juego para siempre.

Las cinco joyas ocultas

Hablar de los mejores discos de Dr. Feelgood supone enfrentarse a una discografía más rica y diversa de lo que suele admitir la historia oficial del rock. La mayoría de aficionados coinciden en señalar los álbumes publicados durante la etapa clásica de Wilko Johnson y Lee Brilleaux como la cima creativa de la banda, pero limitarse a ese núcleo esencial sería dejar fuera algunas piezas fundamentales para comprender la verdadera dimensión del grupo.

Más allá de los cinco títulos imprescindibles existe un segundo círculo de discos que, sin alcanzar el estatus legendario de Down by the Jetty o Malpractice, aportan perspectivas diferentes sobre la evolución de la banda. Algunos capturan la ferocidad escénica que convirtió a Dr. Feelgood en una de las formaciones más incendiarias de los años setenta; otros demuestran su sorprendente capacidad para sobrevivir a cambios de formación que habrían hundido a cualquier otro grupo. También aparecen trabajos tardíos que evidencian una fidelidad inquebrantable al rhythm & blues más eléctrico cuando muchas de sus contemporáneas ya habían desaparecido o perdido identidad.

Estas menciones especiales no deben entenderse como simples notas al pie, sino como capítulos complementarios de una trayectoria excepcional. Son discos que enriquecen el relato, amplían los matices y permiten descubrir facetas menos conocidas de una banda que ayudó a tender un puente entre el rhythm & blues británico de los sesenta y la explosión punk que estaba a punto de transformar el panorama musical. Quien disfrute explorando los rincones menos transitados de la discografía de Dr. Feelgood encontrará en ellos algunas de las sorpresas más gratificantes de su carrera.

Stupidity+

Stupidity+ entra en el terreno de las menciones especiales con categoría de casi-clásico absoluto. Si se incluyeran los álbumes en directo dentro del Top 5, este disco disputaría con solvencia un puesto entre los tres primeros, y para muchos seguidores incluso ocupa el lugar más alto de toda la discografía del grupo. Captura a Dr. Feelgood en su estado más puro: el escenario. Sin filtros ni artificios, la banda aparece aquí en su hábitat natural, donde su propuesta cobra todo su sentido.

La guitarra de Wilko Johnson funciona como una ametralladora rítmica incesante, mientras Lee Brilleaux canta como si cada tema fuera una provocación directa al público de la primera fila. Para entender la dimensión real de Dr. Feelgood, si un extraterrestre aterrizara mañana y pidiera un único disco para comprender quiénes fueron, Stupidity sería una elección tan válida como Down by the Jetty. El estudio explica la banda. El directo la libera de la jaula.

As It Happens (1979)

As It Happens es otro directo extraordinario dentro de la discografía de Dr. Feelgood, aunque con frecuencia queda eclipsado por otros registros más celebrados. Sin embargo, su valor es notable, ya que documenta a la banda en una nueva etapa, ya sin Wilko Johnson, pero todavía en plena forma sobre el escenario.

Lejos de cualquier sensación de decadencia, el álbum confirma que el grupo seguía funcionando como una máquina escénica demoledora, capaz de mantener la intensidad, el pulso y la actitud que siempre lo habían definido. La sustitución de piezas clave no diluye su impacto en directo, sino que pone a prueba —y refuerza— su identidad como banda de escenario. En ese sentido, As It Happens resulta especialmente revelador porque desmonta la idea de que Dr. Feelgood terminó con la salida de Wilko. Lo que muestra es algo más interesante: una banda que cambia de forma, pero no de esencia.

Fast Women & Slow Horses (1982)

Es uno de los discos más destacados de la segunda etapa de Dr. Feelgood. Aunque no alcanza el nivel de inspiración de los trabajos clásicos de los años setenta, sí conserva una energía notable y una sorprendente vitalidad dentro de su contexto.

El álbum se mueve con soltura entre el rock and roll directo y el pub rock tardío, manteniendo intacto el pulso rítmico que siempre caracterizó a la banda. Sin grandes ambiciones de reinvención, pero con una ejecución sólida y convincente, el disco demuestra que Dr. Feelgood todavía tenía combustible creativo en la recámara.

Más allá de su valor musical, funciona también como una pieza reivindicativa dentro de su discografía. Es el trabajo que suele recomendarse a quienes consideran que la historia del grupo se apaga tras Private Practice, ya que confirma que incluso en los ochenta la banda seguía defendiendo con convicción su lenguaje: directo, funcional y sin concesiones.

Brilleaux (1986)

Brilleaux es una pequeña joya olvidada dentro de la discografía tardía de Dr. Feelgood. Se trata de un álbum más musculoso y orientado al rock directo, con una producción claramente marcada por su época, pero que sorprendentemente ha envejecido con mayor dignidad de la que cabría esperar.

En este trabajo, la figura de Lee Brilleaux se convierte en el verdadero centro de gravedad del proyecto. Su presencia vocal y escénica domina el conjunto, dotando a las canciones de una personalidad firme, casi autorreferencial, como si el disco funcionara también como una declaración de identidad dentro de una etapa menos reconocida del grupo.

Lejos de ser un simple ejercicio de continuidad, Brilleaux muestra a una banda que sigue aferrada a su lenguaje básico —guitarra, ritmo y actitud— pero con una lectura más robusta y directa, propia de mediados de los ochenta. Es un recordatorio de que, incluso fuera de su época dorada, Dr. Feelgood todavía podía generar trabajos con carácter y coherencia.

Chess Masters (2000)

Chess Masters no es un álbum de material original, sino una relectura apasionada del catálogo de Chess Records, una de las grandes columnas vertebrales del rhythm and blues eléctrico. Lejos de ser un ejercicio nostálgico sin más, el disco funciona como una declaración de principios: la banda vuelve a las raíces para reafirmar su propia identidad.

A lo largo del álbum, Dr. Feelgood demuestra que, incluso décadas después de su formación, seguía comprendiendo el ADN del blues y del R&B con una naturalidad que muchas bandas contemporáneas habían perdido. No hay artificio ni reverencia excesiva, sino una lectura directa, física y perfectamente integrada en su propio lenguaje.

En ese sentido, Chess Masters no solo rinde homenaje a una tradición fundamental, sino que también reafirma la coherencia histórica del grupo: la misma energía cruda que nació en los pubs de Canvey Island se proyecta aquí hacia el pasado del género, cerrando el círculo con una madurez inesperada.

Ocho videos que hacen historia

La historia de Dr. Feelgood no puede entenderse únicamente a través de sus discos. Buena parte de su leyenda nació sobre los escenarios, allí donde el cuarteto transformaba canciones de tres minutos en auténticas descargas de electricidad. En una época en la que los grandes espectáculos de estadio comenzaban a imponerse, la banda de Canvey Island defendía una propuesta mucho más directa: pocos artificios, mucha actitud y una intensidad capaz de convertir cualquier sala en una olla a presión.

Afortunadamente, varias actuaciones televisivas, conciertos filmados y documentos de archivo han sobrevivido al paso del tiempo. Estas grabaciones permiten comprobar por qué Dr. Feelgood se ganó una reputación tan formidable dentro del circuito británico de los años setenta. La presencia escénica de Lee Brilleaux, la singular forma de tocar de Wilko Johnson y la precisión casi telepática del grupo alcanzaban sobre las tablas una dimensión que los discos de estudio solo podían sugerir parcialmente.

El siguiente recorrido reúne algunos de los vídeos más representativos de su trayectoria. No se trata únicamente de actuaciones memorables, sino de documentos históricos que capturan la esencia de una banda irrepetible. Imágenes que muestran a Dr. Feelgood en su elemento natural: al borde del descontrol, pero siempre con el ritmo bajo control. Si los discos explican quiénes fueron Dr. Feelgood, los vídeos muestran por qué llegaron a convertirse en leyenda.

Una recomendación audiovisual obligatoria

Para calentar motores antes de sumergirse en los discos, es imprescindible ver Oil City Confidential (2009), el documental cinematográfico dirigido por Julien Temple sobre Dr. Feelgood. No es el típico documental musical al uso, sino una pieza con estructura y atmósfera de cine británico de gánsteres, donde la historia del grupo se reconstruye casi como una crónica urbana de tensión, sudor y electricidad.

A través de su metraje, el paisaje gris e industrial de Canvey Island adquiere un protagonismo absoluto: refinerías, muelles y calles húmedas que parecen moldear directamente el sonido de la banda. En ese escenario se despliega el choque de personalidades entre Wilko Johnson y Lee Brilleaux, dos fuerzas creativas condenadas a entenderse y a chocar al mismo tiempo.

El documental no solo retrata una época, sino que explica cómo una banda aparentemente modesta, armada con trajes baratos, actitud desafiante y amplificadores llevados al límite, terminó alterando el rumbo del rock británico desde sus cimientos. Más que una retrospectiva, funciona como una inmersión total en el origen físico y emocional de su sonido.

La última escena en «Oil City»

El legado de Dr. Feelgood no puede entenderse únicamente desde los discos. Para completar su retrato es imprescindible ver Oil City Confidential (2009), el documental cinematográfico dirigido por Julien Temple, que funciona como una pieza clave para entrar en su universo.

Lejos del formato habitual del documental musical, la película adopta el pulso del cine británico de gánsteres, con un paisaje gris de Canvey Island que se convierte en un personaje más dentro de la historia. A través de sus imágenes se reconstruye el choque de personalidades entre Wilko Johnson y Lee Brilleaux, y el modo en que una banda nacida casi por accidente terminó alterando el curso del rock británico con una guitarra afilada, una voz rota y amplificadores llevados al límite.

Más que una retrospectiva, funciona como una puerta de entrada emocional a su mundo: el sonido, el contexto y la tensión humana que convirtió su historia en algo irrepetible. Porque para entender a Dr. Feelgood no basta con escucharlos: hay que ver cómo un paisaje gris, cuatro trajes baratos y un puñado de acordes cambiaron el pulso del rock británico para siempre.

Y si el rock alguna vez volvió a sonar peligroso, fue porque en Canvey Island alguien decidió que no hacía falta nada más que un escenario pequeño y el volumen al límite. Todo empezó en un rincón industrial olvidado del mapa, pero su eco todavía recorre los escenarios donde el rock se niega a comportarse. Canvey Island no fue un origen: fue una descarga. Y Dr. Feelgood, la forma que tuvo el ruido de organizarse en banda.