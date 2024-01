Las 50 portadas discográficas más creativas de 2023

Imagen: Mario Klingemann (Clustering Collection)

La música es arte y comunicación, tendencia y cultura, y como tal necesita de múltiples estados y soportes expresivos. Su propia dinámica la empuja a una búsqueda constante de evolución y diferencia, de ahí que nunca agote su necesidad de creatividad. La parte gráfica es el paso inicial hacia su interior.

Es por ello que las portadas de los discos siempre han sido una parte fundamental de los mismos. No hay tiempo ni época, ni tendencia, género o estilo, que merme su existencia. Cada año aparecen miles de portadas en todo el mundo y, por tanto, ahora que iniciamos 2024, es bueno recordar cuáles han sido las portadas discográficas más creativas e impactantes de 2023. Vamos a ello…

La historia de la cultura musical siempre ha tenido un sitio reservado para la creación de portadas. Algunas de ellas han marcaron un hito histórico. El gran formato cuadrado permitió el diseño de auténticas obras de arte del diseño gráfico, de la ilustración y de la fotografía. Muchos artistas talentosos aportaron durante 2023 su tremenda imaginación.

Las portadas de los discos son la presentación e imagen de un artista, pero a su vez, representan la síntesis del concepto o mensaje que encierra su trabajo. También son un elemento más para llamar la atención y convertirse en una motivación de compra. Sin embargo, desde que el vinilo dejó de ser el soporte masivo en la venta de discos, otros soportes físicos como los CD y DVD intentaron mantener a toda costa el impacto de las cubiertas, aunque siempre estuvieron marcados por ciertas limitaciones. El tamaño y el soporte en sí nunca llegaron alcanzar los niveles de impacto y calidad de los vinilos.

Posteriormente, la irrupción del streaming en el mercado musical parecía que iba a suponer una disminución del interés por las portadas de los discos. Sin embargo, lejos de ser una pérdida, supuso una ventaja que ayudó a promocionar mejor a muchos artistas gracias a su masiva circulación a través de las redes sociales, portales, blogs, webs y soportes físicos mediáticos. Cada año se reproducen millones de canciones y discos en las distintas plataformas (Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Bandcamp, Soundcloud, Google Play Music, etc.), lo que significa que también se visualizan millones de portadas.

Ahora bien, no todas obtienen un impacto visual creativo o interesante. La gran mayoría de las portadas publicadas en 2023 no cumplen sus funciones creativas. Son escasamente originales. Caen en la vulgaridad, la insipidez o incluso el mal gusto. Pero dentro de esa masificación imperante siempre hay algunas que, por suerte, destacan por su originalidad o aspecto creadores independientemente del género de música, de la fama u otras variables.

Lamentablemente no todas las portadas del año se han podido visualizar, probablemente se nos escapan algunas ya que el mercado discográfico es enorme y variopinto. Sin embargo, tras ver muchas y teniendo en cuenta los criterios mencionados, la selección es personal. Hay artistas que no forman parte de mí línea pero el concepto gráfico de la portada se ajusta al criterio elegido: el creativo. Lo que si parece indudable es que hay géneros mas proclives que otros a la creatividad gráfica. Por ejemplo, el metal, la electrónica, el indie o alternativo y la experimental son los estilos sónicos que acaparan el mayor ranking de portadas elegidas. La selección no ha sido fácil. Cientos de portadas han pasado por mis ojos pero los criterios siempre han sido muy claros: originalidad, impacto, mensaje, creatividad y técnica. Las portadas que veréis a continuación no siguen ningún orden de importancia o preferencia; simplemente son bellas, conceptuales y técnicamente superiores a otras. ¡Buen viaje!

Long Range Desert Group – Pro-oxidant

TesseracT – War of Being

Dirty Black Summer – Gospel Of Your Sins

Lost Tapes II – Various Artists

Funk Tribu – Platinum

Slift – Ilion

Pallas – Messages From The Past, Present & Future – A Christmas Selection Box

Failure – We Are Hallucinations

White Reaper’s – Asking for a Ride

Pallas – The Messenger

Déhà – The Illusion of Reach

State Azure – So Long Eternity

Paul «PapaBear» Johnson – Songs About Liz

Noise Mafia – Love Death & Techo LP

James Blake – Playing Robots into Heaven

Thomas Azier – The Inventory of Our Desire

The Coral – Holy Joe’s Coral Island Medicine Show

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Ghost – Phantomime (EP)

Ellie Goulding – Higher Than Heaven

The Flower Kings – Look At You Now

Aïsha Devi – Death Is Home

Riverside – Id.Entity

Edward Ka-Spel – Tease Seize​…​.​. Apply

The National – Laugh Track

Haken – Fauna

Christine and The Queens – Paranoïa, Angels, True Love

Amaarae – Fountain Baby

The Hirs Collective – We’Re Still Here

Kelela – Raven

Kylie Minogue – Tension

Metro Boomin – Spider-Man: A Través Del Spider-Verse

Explosions In the Sky – End

Algiers – Shook

Queens of the Stone Age – In Times New Roman

Luz Casal – Las Ventanas de mi Alma

Elles Bailey – Shining in the Half Light

Kira Mac – Scorned (single)

Forest Swords – Bolted

Jackie Extreme – Onyx

J: Kenzo – Zegafunk (Ep)

Aa Sudd – Pushedd

Extreme – Six

Steve Lukather – Bridges

Feid – Mor No le Temas a la Oscuridad

Harms Way – Common Suffering

Soen – Memorial

Doja Cat – Scarlet

Orbit Culture – The Forgotten

Homemade Weapons & Red Army – RD Noise / Firestorm

Monasterium Impreri – Sanctium Choir Collection