Silk Sonic es un superdúo estadounidense de R&B formado por los artistas Bruno Mars y Anderson .Paak. El dúo lanzó su sencillo debut, Leave the Door Open, el 5 de marzo de 2021, con un álbum debut posterior, An Evening with Silk Sonic, previsto para su publicación en 2021.

ÚLTIMO LANZAMIENTO: An Evening with Silk Sonic (2021)

An Evening with Silk Sonic (2001)

