Los fans de MARINA (por aquel entonces Marina and the Diamonds), recordaremos 2016 como el año fatídico: después de un sobresaliente Froot (2015) y una exhaustiva gira mundial de igual calidad, la artista galesa dejaba la música de manera indefinida. Volvería, decía, pero ni ella misma parecía convencida. La industria discográfica la había dejado exhausta. Hasta entonces, cada disco que había sacado había superado al anterior, así que a sus seguidores nos preocupaba no descubrir nunca si Diamandis tendría techo.

La sorpresa llegaba tres años después, cuando regresaba por sorpresa con nuevo nombre y Love + Fear (2019) que, aunque celebrado, suscitó pequeñas decepciones. El álbum no era malo, pero en su extenso tracklist apenas había un par de temas memorables entre un mar de canciones de un pop que, aunque bueno, era demasiado genérico. ¿Había perdido MARINA, junto con sus diamantes, su esencia? Ha tenido que llegar Ancient Dreams In A Modern Land (2021) para demostrarnos que nada más lejos de la realidad.

Nada más empezar nos reencontramos con sonidos que echábamos de menos. Ese pop ácido y poco convencional de Froot y The Family Jewels, ahora levemente influenciados por el mainstream de Electra Heart (2012). MARINA ha reunido todo lo que la caracteriza y llegado un paso más allá con una instrumentación algo más rock de lo que nos tiene acostumbrados, evitando así estancarse.

El inicio potente y rompedor va, progresivamente, dando paso a temas más delicados e intimistas, tampoco ajenos al sonido habitual de la artista. Su voz tan personal ha sido siempre uno de sus puntos fuertes. Suena solvente tanto en temas fuertes y ácidos (Venus Fly Trap, Purge the Poison) como en baladas donde su vulnerabilidad adquiere todo el protagonismo (Highly Emotional People, Flowers). También funciona la producción del disco, que potencia la atmósfera de cada canción con un sonido acabado. Cabe destacar que gran parte de los temas están íntegramente producidos por mujeres (Jennifer Decliveo y ella misma), siendo Diamandis la única compositora del álbum.

Si en algo destaca MARINA es en la calidad de sus letras. Quizás ahora no lleguen al nivel de Froot, pero también brillan con luz propia. En esta ocasión, profundiza en sus temáticas habituales de manera más directa que nunca. Lejos de esas canciones de amor tan vistas en el pop, siempre ha preferido lo político o lo humano. Aquí nos encontramos con temas que tratan asuntos tan candentes como el movimiento Me Too, la crisis climática o el racismo, y también sobre su ruptura sentimental, su propia vulnerabilidad y la búsqueda del empoderamiento. Lo interesante de MARINA es cómo se vale de estos temas para intentar entender la condición humana en su conjunto, algo que ya intentó con Love + Fear con menos éxito. No en vano ha estudiado psicología en la universidad.

Hablando de su mejora respecto a Love + Fear, hay que hablar de la secuenciación. En Ancient Dreams in a Modern Land sí se consigue ensamblar un producto redondo que permite un viaje perfectamente ideado que dará cohesión a todas las pistas del largo. Y es que el disco va de menos a más en varios sentidos, ninguno de ellos negativo. La primera mitad, además de concentrar todos los singles mostrados hasta el lanzamiento, es claramente más movida y sus letras son más políticas. Poco a poco el tempo va bajando y la temática virando de lo genérico a lo personal, hasta llegar a las baladas más íntimas hasta terminar con dos de los mejores temas del disco. Eso sí, aunque la parte intermedia, con temas a caballo entre los dos estilos (facilitando así la transición estilística), está bien en general, es ahí donde encontramos los más flojos (New America, Pandora’s Box) que, aunque correctos, suenan genéricos para un producto con personalidad tan marcada.

En resumen, terminar el álbum nos hace sentir como si hubiésemos sufrido una catarsis. De la rabia por vivir un mundo injusto a la pena y luego a la libertad y el amor propio. La calma después de la tormenta. Y es que eso refleja Ancient Dreams In A Modern Land, la búsqueda de la paz interior en un mundo que se desmorona.

