The Smile – Wall Of Eyes

En la primera mitad de 2022 tuvimos la primera semilla del proyecto musical llamado The Smile. Dicho grupo formado por dos miembros de Radiohead (Thom Yorke y Jonny Greenwood) y Tom Skinner (cofundador de la banda de jazz Sons of Kemet) lanzó su debut A Light For Attracting Attention (2022): un trabajo agarrado principalmente por un estilo art rock que funcionó a las mil maravillas.

Dos años después, este proyecto musical vuelve a las andadas con Wall Of Eyes (2024), uno de los discos más estimulantes y prometedores de este arranque de año. ¿La banda habrá conseguido nuevamente como en su debut capturar magníficos sonidos? Veamos.

En primer lugar, hay que decir que este segundo álbum de estudio de la banda es una brillante fusión entre el anterior álbum y la carrera de Thom Yorke como solista; tenemos un trabajo que vuelve al terreno art rock pero que también abraza una faceta la mar de experimental…Y ahí es donde este disco puede recordar a sonidos propios de Yorke como en ANIMA (2019).

Wall Of Eyes arranca con la canción homónima que posee un delicioso tono acústico al que le sienta de perlas el videoclip dirigido por el cineasta Paul Thomas Anderson (un habitual en los trabajos de Yorke). Sin embargo, en la siguiente canción (Teleharmonic) ese tono acústico desaparece y se presencian tonos de música ambient…Una experiencia musical para cerrar los ojos y dejarse llevar.

Por otra parte, la segunda (Read The Room) y tercera canción (Under Our Pillows) tienen esa pizca «rockera» que nos pueden recordar a segmentos de Radiohead; Read The Room tiene un final guitarrero espléndido y Under Our Pillows un comienzo tan juguetón con la guitarra que es irresistible.

Luego hay un tema que podría pertenecer a la banda sonora de Suspiria (dicha música del remake compuesta por el propio Thom Yorke) y es Friend Of A Friend; la presencia del piano es capital en este tema para dar ese aroma de melancolía que envuelve a la canción. En cambio, I Quit incluye un estilo melancólico pero con puntos psicodélicos que la hacen tan especial y diferente al tema musical previo.

Para cerrar el álbum hay dos fragmentos los cuales dan el significado total del disco: primero, una fuerza ensordecedora y frenética como se siente en Bending Hectic. Segundo, un aura que transporta al sentimiento de añoranza como queda culminado en You Know Me!

En definitiva, la vuelta del proyecto The Smile ha merecido la pena de principio a fin. Es un disco plagado de capas con todo lo mejor de sus miembros y a la altura de su predecesor. Tal vez no parezca tan rompedor e innovador…No obstante, lo que hay en su interior es tan preciso y brillante que se deja pasar por alto ese detalle.

Ansiamos ya un tercer eslabón del magnífico proyecto de estos tres genios.

