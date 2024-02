Viva Belgrado – Cancionero de los Cielos

«El cielo, los cielos, es el hilo conductor que hemos utilizado para hablar de lo que ha ocupado nuestras vidas durante los cuatro años que nos separan de la publicación de Bellavista: espiritualidad, amor, el proceso creativo o la eterna neurosis de luchar por la estabilidad cuando tu ocupación principal es formar parte de una banda de rock»

Viva Belgrado, nota de prensa

Poético, político y un poco espiritual. Este verso de Jupiter and Beyond the Infinite condensa los entresijos de Cancionero de los Cielos (Fueled By Salmorejo, 2023), el último LP de Viva Belgrado. La banda cordobesa regresa con su trabajo más maduro y siguen construyendo, canción a canción, los cimientos de una trayectoria sobresaliente dentro de una escena musical en la que son una rara avis.

Con Bellavista (2020) tomaron nuevos caminos en su carrera. Daban las primeras pinceladas de un ligero rupturismo con el screamo, punk y hardcore característicos hasta el momento. Se notaba un afán por crecer y seguir explorando. Cancionero de los Cielos ahonda más en la conceptualización. Es un trabajo que podría haberse quedado en un arroz con cosas. Sin embargo, los cordobeses se saben maestros de la presentación y emplatan 12 canciones redondas, servidas como la mejor de las paellas.

Vernissage es la primera grieta que deja entrever el cielo, cubierto por un halo gris de momento. Cándido Gálvez condensa en su voz la rabia ante una industria podrida, sintiéndose poeta de consumo / flor del capital. Menos mal que prefieren salvar el rock a estar de fiesta.

La mediocridad que brilla al fondo de la habitación de esta “apertura” va disipándose. Aunque les gusta colocar en primer plano un halo de desesperanza en sus composiciones, Viva Belgrado siempre deja tras de sí una estela luminosa. Lo demuestran en la sublime Nana de la Luna Pena. Con Sara Zozaya dando voz a la pena, reflexionan sobre el (falso) mito de que la mejor inspiración reside en la tristeza. El ambiente del tema, pequeño, con acordes suaves y voces melódicas, es sobrecogedor.

Dentro del conceptualismo rupturista que lidera sus discos más recientes, han sabido mantener su esencia. Chéjov y las Gaviotas es prueba de ello. El sonido post-hardcore, con el bajo de Ángel Madueño, Álvaro Mérida aporreando la batería y la voz desgarrada de Cándido, evoca a sus inicios. Gemini, canción “lista” con la que se abren en canal (Mi peor enemigo en mi reflejo), y Saturno Devorando a Su Hijo, de nuevo sobre el amor-odio con el oficio musical, también encajan en lo previo.

Con todo, el cielo como hilo conductor atraviesa el LP en su totalidad. Desde la evocadora portada, con un azul magnético, el oído se deja atrapar por la narrativa de las canciones. Aquí radica la grandeza de este Cancionero de los Cielos. Da igual que la música esté podrida, que bajen a la mina o que la angustia parezca reinar. La banda explota los recovecos por los que se cuela un halo de luz hasta que acaba cegando.

Todo cobra sentido con una dupla espectacular: Perfect Blue y Un Tragaluz. Llegan como un salvavidas. Salen del pozo mencionado en El Cristo de los Faroles y se rinden a la luz. La primera de ellas suena caótica, con un murmullo incesante cargado de reverb. Ayuda a la sensación de amplitud que acaba culminando en un azul perfecto / en el cielo y en su cuerpo. Un Tragaluz recoge el testigo del interludio homónimo para cerrar el cancionero con un corte más pop que brilla por su simpleza. No les hace falta nada más que un par de versos precisos para despedirse a lo grande.

Y que no pasen cuatro años. Así se despedía Viva Belgrado en el último corte de Bellavista, ¿Qué hay detrás de la ventana? Lo cierto es que pasaron, pero qué bien les ha sentado a estos chavales el paso del tiempo. Miraron por esa ventana y lo han sabido plasmar en este Cancionero de los Cielos. Que sigan eligiendo salvar el rock en vez de estar de fiesta otros cuatro años, ocho o los que sean. Siempre habrá alguien ahí detrás esperándolos.

Escucha aquí Cancionero de los Cielos de Viva Belgrado