4 Non Blondes preparan su regreso con un nuevo álbum en 2026

Treinta y cuatro años después de su debut, 4 Non Blondes han decidido volver al estudio para grabar un nuevo disco que verá la luz en 2026. La banda, liderada por la inconfundible voz de Linda Perry, ha firmado con el sello independiente Kill Rock Stars, que además lanzará una nueva marca, 670 Records, en colaboración con Perry. Este acuerdo incluye también el lanzamiento de su próximo álbum en solitario, Let It Die Here.

El regreso de 4 Non Blondes no es solo un ejercicio de nostalgia: el grupo planea combinar material nuevo con revisiones de canciones antiguas, ofreciendo un puente entre su legado noventero y su presente creativo. La formación que se ha reunido para esta nueva etapa incluye a la bajista Christa Hillhouse, la batería Dawn Richardson y el guitarrista Roger Rocha, todos ellos parte de la alineación que acompañó a Perry en las giras de los 90. La noticia llega en un momento curioso: What’s Up?, su mayor éxito, ha vuelto a ser viral gracias a TikTok, donde se mezcló con Beez in the Trap de Nicki Minaj, demostrando que el espíritu del tema sigue vivo en nuevas generaciones.

La expectativa es alta: su único álbum, Bigger, Better, Faster, More! (1992), vendió más de 1,5 millones de copias y permaneció 59 semanas en el Billboard 200. Ahora, con un nuevo proyecto en camino, la pregunta es si 4 Non Blondes lograrán repetir la magia de aquel debut que los convirtió en una de las voces más reconocibles del rock alternativo de los 90.

Una carrera breve pero inolvidable: el legado de 4 Non Blondes

4 Non Blondes se formaron en San Francisco en 1989, con Linda Perry como vocalista y guitarrista, Christa Hillhouse al bajo, Shaunna Hall en la guitarra y Wanda Day en la batería. Antes de lanzar su primer disco, Hall y Day fueron reemplazadas por Roger Rocha y Dawn Richardson, consolidando la alineación que grabó Bigger, Better, Faster, More!. El álbum, publicado en 1992 bajo Atlantic Records, se convirtió en un éxito inesperado gracias al single What’s Up?, que alcanzó el número 14 en el Billboard Hot 100 y se transformó en un himno generacional. Otros temas como Spaceman, Dear Mr. President y Morphine & Chocolate mostraron la versatilidad de la banda, que mezclaba rock alternativo, blues y psicodelia.

A pesar del éxito, la historia del grupo fue breve. Tras giras internacionales y la explosión mediática de What’s Up?, Linda Perry decidió abandonar el proyecto en 1994 para iniciar una carrera como productora y compositora, trabajando con artistas como Pink, Christina Aguilera y Adele. La banda se disolvió oficialmente en 1995, dejando tras de sí un único álbum de estudio y varios sencillos que aún hoy mantienen su relevancia. En 2014 se reunieron brevemente para un concierto benéfico, pero no fue hasta 2025 cuando anunciaron oficialmente su regreso con nuevo material.

El legado de 4 Non Blondes es peculiar: con solo un disco lograron dejar una huella indeleble en la cultura popular. What’s Up? sigue siendo un clásico en karaokes y playlists de rock noventero, y su influencia se percibe en artistas que reivindican la fuerza de las voces femeninas en el rock alternativo. Ahora, con un segundo álbum en camino, la banda tiene la oportunidad de demostrar que su historia no terminó en los 90.

