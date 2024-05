Beabadoobee: Nueva Era Musical con «Take A Bite» y Anuncio de Álbum

La artista Beabadoobee ha lanzado su nuevo sencillo introspectivo Take A Bite y ha anunciado su tercer álbum de estudio This Is How Tomorrow Moves, programado para el 16 de agosto. El sencillo, producido por el legendario Rick Rubin y su colaborador habitual Jacob Bugden, fue grabado en el famoso estudio Shangri-La en Malibu.

Take A Bite es una reflexión sobre ciclos de pensamientos negativos y el deseo de la artista de sumergirse en esos comportamientos, todo ello sobre una base instrumental inspirada en el folk rock de los 90. Beabadoobee comenta que la canción representa su “forma introspectiva de ver mis pensamientos y mi manera poco saludable de vivir” y añade que es «encontrar consuelo en el caos, porque eso es lo que conozco».

El nuevo álbum promete ser un testimonio de la evolución artística y la resiliencia de Beabadoobee, con temas de autoaceptación y crecimiento personal. La artista expresa que el álbum “me ha ayudado mucho más que cualquier otra cosa en navegar esta nueva era, este nuevo entendimiento de dónde estoy» y reconoce que ahora es «más consciente de mis acciones en estas canciones».

Beabadoobee: De «Coffee« a Icono Indie

Desde su nacimiento en Filipinas hasta su ascenso en la escena indie de Londres, Beabadoobee, cuyo nombre real es Beatrice Kristi Laus, ha dejado una huella indeleble en la música contemporánea. Su carrera despegó en 2017 con el sencillo Coffee, que capturó la atención de Dirty Hit Records. Desde entonces, ha lanzado cinco EPs que muestran su evolución sonora, desde el folk-pop íntimo hasta el indie rock eléctrico.

Su álbum debut, Fake It Flowers, emergió en 2020 como un éxito crítico, seguido por Beatopia en 2022, consolidando su lugar en el panorama musical. Beabadoobee ha salido de gira con artistas como The 1975 y Clairo, y ha sido reconocida con nominaciones a premios como el Rising Star Award en los Brit Awards 2020 y el Radar Award en los NME Awards del mismo año. Con una discografía que refleja su crecimiento personal y artístico, Beabadoobee continúa cautivando a fans y críticos por igual.

Sumérgete en el viaje musical de Beabadoobee y descubre cada melodía que ha tejido en su discografía. Desde los acordes suaves de Coffee hasta las vibraciones eléctricas de Fake It Flowers, su música es un refugio para el alma.