Nadie lo vio venir, y ese es precisamente el sello de la casa. Beyoncé ha marcado el fin de semana del 4 de julio con el lanzamiento sorpresa de «Morning Dew (Donk)», su primer tema inédito en dos años y el primer movimiento oficial de una celebración que se veía llegar desde hace tiempo: los 20 años de B’Day.

Una sorpresa con fecha de caducidad: 60 días

El tema llegó a todas las plataformas de streaming a las 9:00 (hora del Este de EE.UU.) del sábado, acompañado de un comunicado de Parkwood Entertainment que lo definía como «un guiño directo a su fiel BeyHive para conmemorar la próxima y épica celebración de B’Day». Y es que «Morning Dew (Donk)» no es solo una canción suelta: activa una cuenta atrás de 60 días que desembocará, el 4 de septiembre —coincidiendo con el cumpleaños de la artista—, en la reedición por el 20º aniversario de B’Day, su segundo álbum de estudio, publicado originalmente en 2006.

Aquel disco no fue un paso cualquiera en su carrera: debutó directamente en el número 1 del Billboard 200 con 541.196 copias vendidas en su primera semana, repitió la hazaña en mercados como Japón, y dejó himnos que todavía suenan como «Irreplaceable» (diez semanas en el número 1) y «Déjà Vu» junto a Jay-Z.

De demo filtrada a regalo oficial

Lo curioso de «Morning Dew (Donk)» es su propio recorrido. El tema fue grabado originalmente durante las sesiones de su álbum homónimo de 2013, Beyoncé, y durante años circuló como filtración bajo el nombre «Donk», convirtiéndose en un pequeño mito viral en TikTok tras su filtración completa en 2023. Ahora, más de una década después, ve la luz de forma oficial, firmado por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producido por Beyoncé y el propio Pharrell.

Musicalmente es un medio tiempo sensual y descarado, de esos que Beyoncé factura con soltura desde hace veinte años: groove suave, letra directamente cargada de dobles sentidos y ese aire nostálgico de verano que pide ventanilla bajada.

El lanzamiento llegó acompañado de un lyric video en blanco y negro que reutiliza material de archivo: imágenes de Beyoncé tomando el sol y chapoteando en el mar, grabadas en 2007 por el fotógrafo Cliff Watts para su icónica portada del especial de trajes de baño de Sports Illustrated. Un cierre de círculo estético perfectamente calculado para esta nueva era de nostalgia noventera-dosmilera que Beyoncé lleva explotando desde Renaissance.

La reacción de la BeyHive (y de sus amigas)

Como suele ocurrir con cualquier movimiento de Beyoncé, las redes ardieron en minutos. Entre los comentarios más comentados en el post de anuncio de Parkwood en Instagram, destacó el de Kehlani: «i personally manifested this i think», escribió, resumiendo el sentir colectivo de una base de fans que llevaba años pidiendo esta canción por su nombre real.

«Morning Dew (Donk)» es también el primer movimiento musical de Beyoncé desde Cowboy Carter (2024), el álbum con el que arrasó en los Grammy 2025, llevándose el Álbum del Año, y que según los planes anunciados por la propia artista forma parte de una trilogía iniciada con Renaissance (2022). El tercer capítulo de esa trilogía sigue sin fecha ni anuncio oficial, así que este regalo del 4 de julio funciona, de momento, como el mejor aperitivo posible mientras la BeyHive sigue esperando.

De Houston al trono del pop: dos décadas reinventándose

Beyoncé Giselle Knowles-Carter lleva desde finales de los 90 demostrando que la reinvención es su verdadero género musical. Empezó liderando Destiny’s Child, pero fue como solista donde construyó una de las discografías más versátiles de la música contemporánea: del R&B ambicioso de Dangerously in Love (2003) al pop de estadio de B’Day (2006), pasando por la introspección de 4 (2011), la sorpresa conceptual de Beyoncé (2013), el desgarro visual de Lemonade (2016), el house y la pista de baile de Renaissance (2022) y, más recientemente, su incursión (y conquista) del country con Cowboy Carter (2024). Cada disco ha sido una declaración de intenciones distinta, y «Morning Dew (Donk)» —rescatada precisamente de aquel periodo de Beyoncé (2013)— es la prueba de que ni siquiera sus descartes envejecen mal. Puedes repasar toda su trayectoria en su ficha de artista en CrazyMinds.

▶ «Morning Dew (Donk)» — Beyoncé | 4 de julio de 2026 | Parkwood Entertainment / Columbia Records

¿Te ha pillado por sorpresa este regalo de 4 de julio? ¿Crees que «Morning Dew (Donk)» merecía salir del cajón hace años, o prefieres que Beyoncé se centre en el tercer capítulo de su trilogía? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.