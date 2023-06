Canción: ANOHNI And The Johnsons – «Sliver of Ice»

ANOHNI And The Johnsons han publicado una nueva canción titulada Sliver of Ice, que forma parte de su próximo álbum My Back Was a Bridge for You to Cross. Se trata del segundo adelanto del disco, tras It Must Change, que se lanzó en mayo. La canción está inspirada en las últimas palabras de Lou Reed, el legendario líder de The Velvet Underground, que falleció en 2013.

En un comunicado de prensa, ANOHNI ha explicado que Reed fue un amigo y un mentor para ella, y que le contó que en los últimos meses de su vida experimentó sensaciones muy intensas, como cuando una enfermera le puso un trozo de hielo en la lengua y le hizo llorar de gratitud. “Era un tipo duro y estos momentos estaban transformando su forma de ver las cosas. Escribí Sliver of Ice recordando esas palabras suyas”, ha dicho.

Un regreso esperado tras una década

My Back Was a Bridge for You to Cross es el primer álbum de estudio de ANOHNI And The Johnsons desde Swanlights, que se publicó en 2010. Entre medias, ANOHNI ha lanzado dos trabajos en solitario: Hopelessness en 2016 y Paradise en 2017. El nuevo disco se espera para finales de este año, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta.

La música de ANOHNI And The Johnsons se caracteriza por su mezcla de pop, folk, electrónica y experimental, con letras que abordan temas como el amor, la identidad, la ecología y la política. Su voz andrógina y emotiva ha cautivado a críticos y fans, y le ha valido numerosos premios y reconocimientos, como el Mercury Prize en 2005 por su álbum I Am a Bird Now.