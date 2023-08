Canción: Future Islands – «Deep In The Night»

Future Islands ha publicado hoy su single titulado Deep In The Night, que a diferencia de sus trabajos anteriores, es un lanzamiento independiente y no forma parte de ningún álbum en particular.

El sencillo viene acompañado de un videoclip en el que la banda se presenta interpretando la canción en una habitación ligeramente iluminada. Los efectos visuales y los cambios de iluminación a lo largo del video crean un ambiente enigmático que complementa perfectamente la sensación de Deep In The Night.

Esta última canción se suma a la impresionante discografía de Future Islands, una banda que lleva conquistando nuestra atención desde su formación en 2006. Álbumes como Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On the Water (2011), Singles (2014), The Far Field (2017) y As Long as You Are (2020) han dejado huella en la escena musical, y aunque Deep In The Night no está vinculada a un álbum en particular, siempre es una buena noticia tener algo de música de esta innovadora banda.